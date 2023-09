Les paysans posent une poignée de marrons sur le rebord de leur fenêtre et ils ont bien raison quand on connaît l'astuce

Prenez une poignée de marrons et posez-les sur votre rebord de fenêtre. Vous vous débarrasserez une fois pour toutes d'un problème gênant.

Avec l'arrivée de l'automne, les marrons commencent à apparaître dans les parcs et les forêts. Les enfants les utilisent pour jouer et pour des activités artistiques à l'école, tandis que les adultes les utilisent pour les soins de beauté. Peu de gens savent que les marrons ont une autre fonction très utile. Les paysans les utilisent depuis des siècles pour chasser un intrus indésirable dans la maison.

Comme l'automne approche à grands pas, alors n'oubliez pas de ramasser quelques marrons lors de votre promenade de septembre. Non seulement vous décorerez votre maison avec, mais vous vous protégerez également contre des invités indésirables : les araignées. Selon les amateurs de ces animaux, ils portent chance, mais pour beaucoup, leur apparition à la maison est un véritable cauchemar.

Lorsque le temps se détériore, que la température baisse et que la pluie commence, les araignées cherchent un abri. Elles choisissent souvent nos maisons, où il fait chaud et confortable. Elles tissent généralement leurs toiles dans les coins et essaient ainsi de survivre à l'hiver. Tout le monde n'est pas satisfait de cette situation, et la présence d'araignées dans une maison peut provoquer une peur panique et du dégoût chez de nombreuses personnes. Les insecticides et les moustiquaires ne sont pas toujours efficaces, il est donc utile de protéger votre maison d'une autre manière. Vous aurez besoin des marrons que vous avez ramassés plus tôt dans le parc.

En effet, il suffit de placer des marrons sur le rebord extérieur de la fenêtre et à l'intérieur près des fenêtres. Faites une petite incision dans leur coque, ce qui permettra de libérer une odeur plus intense. Les araignées détestent cette odeur, alors l'arôme des marrons agira comme un répulsif naturel. Elles ne tenteront même pas d'entrer chez vous.

L'odeur des marrons est répulsive pour les araignées en raison de composés chimiques qu'ils contiennent. Bien que les raisons exactes ne soient pas entièrement comprises, certaines théories suggèrent que ces composés peuvent être perçus par les araignées comme des signaux d'alerte ou des menaces. De plus, les araignées, ayant des sens très développés, sont particulièrement sensibles à certaines odeurs. Le marron émet une odeur que les araignées trouvent désagréable, ce qui les dissuade de s'approcher. Vous pouvez également utiliser les marrons pour combattre les pucerons. Vaporisez vos plantes avec de l'eau refroidie mélangée à de la poudre de marron et vous protégerez vos fleurs contre ces nuisibles.