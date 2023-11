Ce détail réduit la valeur de votre maison de 20% - voici une solution simple pour limiter les dégâts

L'extérieur de votre maison est la première chose que l'on voit. S'il est mal entretenu, cela fait perdre de la valeur à votre logement. Voici la meilleure méthode pour nettoyer votre terrasse.

Une façade en bon état, une clôture bien finie, un jardin bien entretenu ou une terrasse accueillante... Ce sont autant d'atouts qui peuvent faire toute la différence au moment d'évaluer la valeur d'une maison. La première impression est très importante et le jardin est particulièrement prisé. Un Français sur trois serait prêt à augmenter son budget initial pour acquérir une maison avec jardin, et certains sont prêts à accepter jusqu'à 20% d'augmentation du prix pour avoir un jardin agréable. A l'inverse, un expert britannique assure qu'une terrasse en mauvais état peut avoir un effet immédiat avec 20% de baisse sur le prix potentiel.

Même si vous ne souhaitez pas vendre votre maison pour l'instant, il convient donc de prendre soin de votre extérieur et plus particulièrement de votre terrasse, notamment lors de la saison froide. Les conditions sont réunies en automne pour rendre votre terrasse inesthétique. Les intempéries et son lot de désagréments comme la boue, la mousse ou les feuilles qui s'entassent peuvent nuire à l'apparence et l'état de votre logement. C'est pour cette raison qu'avant l'arrivée de l'hiver, un bon gros nettoyage de votre terrasse s'impose !

Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Avant de penser aux gros moyens comme un passage au nettoyeur haute pression comme le Karcher, l'utilisation d'un produit simple peut suffire à redonner une seconde jeunesse à votre terrasse. Il s'agit du vinaigre blanc à utiliser avec un mode d'emploi précis. Avantage, le vinaigre blanc est économique et fonctionne aussi bien pour les terrasses en bois, en pierre, en dalles de béton ou en carrelage. Voici comment vous y prendre :

Mettez à l'abri votre mobilier de jardin ainsi que vos pots de fleurs ; Enlevez les feuilles fortes et autres grosses saletés ; Préparez dans un pulvérisateur un mélange eau tiède et vinaigre blanc (50 cl de vinaigre blanc pour 4 L d'eau tiède) ; Pulvérisez la solution sur toute la surface de votre terrasse ; Laissez reposer le mélange 20 à 30 minutes ; Munissez-vous d'un balai brosse et frottez le sol énergiquement ; Rincez votre terrasse à l'eau claire ; Laissez sécher avant de remettre votre mobilier d'extérieur.

Bon à savoir : la veille, testez le mélange sur une petite zone peu visible de votre terrasse pour vérifier qu'il n'endommage pas le revêtement.

Si de la mousse s'est installée entre les dalles de votre terrasse, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc, mais cette fois pur. Il vous suffit de le pulvériser directement à la base, de laisser poser 10 minutes avant de frotter avec une brosse à poils durs. Pensez à bien rincer. Si les mousses sont coriaces, faites un mélange détonnant composé de vinaigre blanc, de savon noir et d'eau. Vous pouvez aussi vous aider d'un couteau pour décoller la mousse.

Le vinaigre blanc est efficace grâce à sa teneur en acide acétique qui agit comme un puissant agent nettoyant. Il va éliminer les taches tenaces dues à l'usure et aux intempéries, et peut même corriger la décoloration. C'est un produit particulièrement utile en automne quand la pluie, le vent, la boue et les feuilles mortes viennent salir le sol de votre terrasse.