"J'ai nettoyé ma terrasse en une heure" avec un produit à 30 centimes - sans frotter et sans Karcher

Il n'y a pas que le nettoyeur haute pression, ce produit pas cher est aussi vraiment efficace pour éliminer la mousse verte sur une terrasse.

Après l'hiver, les terrasses ont souvent besoin d'un grand nettoyage. Avec la pluie, le vent et le changement de saison, les saletés s'accumulent et la mousse verte s'installe, rendant les surfaces glissantes et vraiment peu esthétiques. Cette mission paraît souvent insurmontable. Mais bonne nouvelle, avec ce produit bon marché, vous n'allez pas forcément devoir passer une demi journée à frotter ou devoir investir dans un nettoyeur haute pression.

Bien qu'il existe de nombreuses méthode pour éliminer la mousse et les traces noires sur une terrasse, un produit vraiment pas cher sort du lot, et vous l'avez peut être déjà à la maison. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel grande surface pour seulement quelques centimes. Cette astuce a été approuvée par de nombreux professionnels, et Sophie Harris dévoile son secret sur le site anglais l'Express.co : "Bien qu'il existe de nombreuses façons de nettoyer une terrasse, notamment au nettoyeur haute pression, j'ai opté pour le vinaigre blanc, un produit de base que j'avais déjà dans mes placards. Ce produit à 0,30 € a été incroyablement efficace, et j'aurais aimé l'utiliser plus tôt".

© glitzyglitzy - stock.adobe.com

Mais avant de mettre du vinaigre sur votre terrasse, il ne faut pas oublier une étape cruciale. A l'aide d'un balai ou d'une brosse, enlevez tous les débris. Ensuite, dans un seau, mélangez simplement du vinaigre blanc et de l'eau bien chaude en faisant moitié moitié. Versez un peu de préparation sur la terrasse puis utilisez un balai brosse pour frotter le sol. Vous ne devriez pas trop avoir besoin de trop frotter. Pensez à bien rincer ensuite.

Pour les traces tenaces, versez la solution directement dessus et laissez agir une heure. Ensuite, frottez les traces avec un peu d'eau savonneuse. L'experte a même été surprise de l'effet du vinaigre blanc rapporte-t-elle sur le site l'Express.com : "j'ai suivi ces instructions à la lettre, mais j'ai constaté que le vinaigre blanc fonctionnait si bien pour éliminer la saleté que je n'avais pas besoin d'utiliser une brosse à poils durs par la suite". Les résultats sont bluffants, "il n'a fallu que peu ou pas de nettoyage et j'ai été très surprise de la couleur de ma terrasse après coup, elle avait l'air toute neuve" poursuit-elle.

Et bonne nouvelle, si vous avez des mauvaises herbes entre les dalles de votre terrasse, cette solution maison peut également vous aider à vous en débarrasser. Attention toutefois à bien vérifier le revêtement de votre terrasse avant d'utiliser du vinaigre blanc. Ce dernier est très acide et peut endommager certains matériaux de terrasse, comme la pierre naturelle. Il est déconseillé de l'utiliser sur le marbre, le granit, les carreaux de ciment ou encore les ardoises. Faites toujours un test la veille sur un coin peu visible avant de nettoyer la surface.