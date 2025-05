C'est le meilleur produit pour nettoyer vos meubles de jardin - il se trouve dans votre cuisine

Pourquoi chercher plus loin ce que vous avez sous la main ? Cet ingrédient de cuisine est efficace pour nettoyer votre mobilier de jardin en bois.

Les meubles de jardin, de terrasse et de balcon sont souvent exposés à des conditions météorologiques difficiles à l'extérieur. Et même si vous avez pris le soin de bien les ranger avant l'hiver, un bon nettoyage est nécessaire au printemps avant de pouvoir profiter pleinement de vos déjeuners, apéros et dîners en plein air, surtout si votre mobilier de jardin est en bois. Avant de vous ruer vers des produits spécialisés coûteux, sachez que votre meilleur allié pour leur redonner éclat et protection se trouve peut-être déjà dans votre cuisine : de l'huile, mais pas n'importe laquelle.

C'est un secret bien gardé de nos grands-mères pour l'entretien des meubles extérieurs en bois. Cette huile, de plus en plus populaire pour assaisonner les salades est non seulement idéale pour la santé, mais également pour l'entretien du bois. Il s'agit de l'huile de lin, une huile, qui en plus de contenir de nombreuses vitamines et minéraux, possède aussi une forte proportion d'acides gras oméga-3 et oméga-6.

© A - stock.adobe.com

Utilisée depuis des siècles pour nourrir et protéger le bois, l'huile de lin est un produit naturel issu des graines de lin pressées à froid. Elle possède des propriétés hydrofuges qui permettent de repousser l'eau, empêchant ainsi le bois de se fissurer, de moisir ou de griser avec le temps. Contrairement aux vernis ou aux produits industriels, elle pénètre profondément dans les fibres du bois, le nourrissant sans obstruer ses pores. C'est pourquoi l'huile de lin est souvent un composant des produits d'entretien pour les meubles en bois. Mais saviez-vous que vous pouviez l'utiliser pure ?

Avant toute application, il est conseillé de nettoyer vos meubles à l'eau tiède et au savon noir, puis de les laisser sécher complètement. Appliquez ensuite l'huile de lin à l'aide d'un chiffon doux ou d'un pinceau, en couche fine et régulière, dans le sens du bois. Laissez pénétrer une trentaine de minutes, puis essuyez l'excédent avec un chiffon propre pour éviter les traces collantes. Laissez sécher entre 12 et 24h avant d'appliquer une deuxième couche. Répétez l'opération une à deux fois par an pour un effet durable. L'huile de lin peut être utilisée sur presque tous les types de bois : chêne, noyer, acajou… Mais évitez de l'utiliser sur le Teck.

L'utilisation d'huile de lin pour l'entretien des meubles en bois présente quelques inconvénients. Le temps de séchage est long. L'huile de lin pure est moins bien absorbée que les autres produits d'entretien pour meubles. Elle développe également une forte odeur lorsqu'elle sèche. Il est recommandé de l'utiliser uniquement pour l'entretien des objets en bois qui se trouvent à l'extérieur. Enfin, attention au risque d'incendie. Les chiffons et pinceaux imbibés d'huile de lin ne doivent pas être conservés tels quels pour plus tard car ils peuvent s'enflammer. Rincez-les toujours soigneusement à l'eau avec du savon, puis laissez-les sécher.