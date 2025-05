Faire un barbecue à la maison peut vous coûter cher dans ces cas précis - gare à l'amende

Faire un barbecue dans le jardin ou sur le balcon n'est pas toujours autorisé, et le non respect des règles peut vous coûter cher.

Odeurs alléchantes des grillades, moments en famille ou entre amis... Il est difficile de résister à la tentation d'un bon barbecue avec l'arrivée des beaux jours. Mais attention, allumer un barbecue chez soi, même si l'on a un jardin ou un balcon, n'est pas toujours sans conséquences légales. Saviez-vous que certaines villes interdisent de faire des barbecues ? Selon la situation et l'endroit où vous vivez, ou selon le type de barbecue, certaines règles strictes encadrent son usage, sous peine de sanctions financières. On fait le point sur ce que vous pouvez faire ou non.

Si vous habitez en maison et que vous avez un jardin ou une terrasse, normalement, vous pouvez sans problème allumer un barbecue et faire quelques grillades, aucune loi ne l'interdit. En règle générale, il est en effet permis d'utiliser un barbecue dans son jardin, sauf dans ces deux cas précis :

Un arrêté municipal l'interdit : certaines communes imposent des restrictions pour des raisons de sécurité ou de nuisance. Dans les zones boisées ou proches de forêts, par exemple, les barbecues peuvent être interdits en période de sécheresse, en raison du risque accru d'incendie. Ces arrêtés municipaux ou préfectoraux sont souvent temporaires mais peuvent évoluer rapidement selon les conditions météorologiques. Parfois, l'interdiction cible un type particulier de barbecue, souvent celui au charbon. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour éviter toute amende (qui peut être comprise entre 38 et 127 euros selon l'infraction constatée). © karepa - stock.adobe.com

Une autorisation est nécessaire, peut importe votre ville pour certains barbecues. Pour les barbecue mobiles, vous n'avez pas besoin de d'autorisation. Il en est de même pour les barbecues fixes donc la surface au sol est < à 5 m² et dont la hauteur est < à 12 m. Si votre barbecue fixe excède une de ces deux dimensions, vous devez absolument avoir une déclaration préalable ou un permis de construire.

Si vous habitez en appartement et que vous avez un balcon ou une terrasse, vous avez peut être entendu dire que faire un barbecue est interdit. Cela semblerait logique pour la sécurité des habitants. Encore une fois, aucune loi ne le précise et ne l'interdit. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est autorisé dans votre immeuble. Il va falloir lire votre règlement de copropriété en détail pour en être sûr et éviter de vous attirer la foudre des voisins et du syndic. Un barbecue sur un balcon peut être interdit, notamment pour éviter les les risques d'incendie, mais aussi les fumées et les odeurs désagréables pour les voisins. En cas de non-respect, des poursuites pour trouble de voisinage peuvent être engagées.

Un barbecue non autorisé pourra être sanctionné par une amende comprise entre 38 et 127 euros selon l'infraction constatée. A titre d'exemple, A Paris, Vincennes ou Boulogne, les barbecues ont interdits dans tous les espaces publics (quais de Seine, parc, rue, bois…). Le non respect de cette interdiction vous expose à une amende de 127 euros à Paris et de 90 euros dans les deux autres villes. La barbecue sauvage peut vite vous coûter cher.