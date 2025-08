Mieux que le nettoyeur haute pression : le duo de choc pour une terrasse impeccable sans effort

Inutile de sortir l'artillerie lourde pour retrouver une terrasse propre sans effort. Deux ingrédients courants et pas chers suffisent.

Il n'est pas toujours facile de garder une terrasse propre tout l'été. Même après un grand nettoyage au printemps, vous pouvez voir réapparaître des taches noires, de la mousse, et même des saletés incrustées… Un nettoyage s'impose ! La première idée qui vient à l'esprit ? Sortir le nettoyeur haute pression. Pourtant, s'il est efficace, cet appareil est bruyant, gourmand en eau, et parfois trop agressif, notamment pour les joints ou les surfaces fragiles. Il existe une solution plus douce, économique et tout aussi performante avec seulement deux produits que vous avez peut être déjà dans vos placards.

Il s'agit tout simplement du bicarbonate de soude et du liquide vaisselle. Ensemble, ils forment un duo vraiment efficace. Et contrairement aux détergents agressifs du commerce et à l'eau gaspillée par les nettoyeurs haute pression, cette solution consomme peu de ressources et n'abîme pas votre terrasse. Une option idéale pour les terrasses en bois, en pierre ou en carrelage.

Le bicarbonate de soude est un incontournable du ménage naturel. Grâce à ses propriétés abrasives douces, il déloge les saletés sans rayer les surfaces. Il est également désodorisant, antifongique et peu coûteux. Associé au liquide vaisselle, qui agit comme un tensioactif pour décoller les graisses et les impuretés, ce mélange forme une solution nettoyante redoutablement efficace.

© Tamara - stock.adobe.com

Voici une méthode simple et rapide pour redonner éclat à votre terrasse avec seulement ces deux produits :

Préparation du mélange : dans un seau, mélangez 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec 1 litre d'eau tiède. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Pour les zones très encrassées, vous pouvez créer une pâte plus dense en réduisant l'eau. Application : à l'aide d'un balai-brosse, appliquez le mélange sur la surface à nettoyer. Laissez agir 5 à 10 minutes pour que le bicarbonate de soude fasse effet. Nettoyage : frottez légèrement, sans forcer. Le bicarbonate se charge de désincruster les salissures, pendant que le liquide vaisselle décolle les graisses. Rinçage : Un simple rinçage avec de l'eau suffit pour éliminer les résidus. Votre terrasse retrouve sa propreté sans avoir besoin de d'un nettoyeur haute pression. Ce pays voisin de la France recrute à tout-va et le salaire minimum est de 3000 euros. Voici la liste des métiers en pénurie

Pauvre en calories, ce fruit est parfait pour renforcer les os et protéger des maladies

Une autre alternative efficace consiste à utiliser des cristaux de soude, encore plus puissants que le bicarbonate. C'est idéal si votre terrasse est très sale. Dissolvez une tasse de cristaux dans un seau d'eau chaude (environ 1 litre), puis ajoutez une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Appliquez cette solution sur la terrasse à l'aide d'un balai-brosse, laissez agir une dizaine de minutes, puis frottez légèrement. Rincez à l'eau claire. Attention : portez des gants, car les cristaux sont plus corrosifs et peuvent irriter la peau.