Ces 5 endroits attirent les moustiques dans votre jardin - voici comment les éviter

Surveillez ces endroits précis dans votre jardin pour éviter l'invasion de moustiques cet été.

C'est la pleine saison des moustiques, et comme chaque année, ils transforment vos nuits et vos moments de détente en extérieur en véritables cauchemars. Mais vous pouvez agir dès maintenant ! Saviez-vous que les moustiques étaient attirés par certains lieux spécifiques de votre jardin. Il est facile de laisser une infestation de moustiques échapper à tout contrôle si vous ne prenez pas les choses en main. En effet, ces nuisibles n'ont pas besoin de grand-chose pour survivre et se reproduire pendant la longue saison des moustiques. Identifier ces endroits et les modifier peut faire toute la différence.

Vous avez peut-être remarqué des endroits évidents où l'eau s'accumule dans votre jardin, comme une marre artificielle ou une fosse septique qui semble ne jamais se vider. Vous pouvez y installer un piège à moustiques pour éloigner les insectes piqueurs. Mais les moustiques sont experts pour trouver des flaques d'eau cachées. Voici 5 cachettes à vérifier après chaque pluie pour éviter les zones d'eau stagnante qui se transforment en paradis pour les moustiques.

Les arrosoirs : commencez par les ranger dans un endroit sec après chaque utilisation, ou avant une météo pluvieuse. Sinon, videz-les régulièrement. Ils récupèrent l'eau de pluie, ce qui en fait un endroit privilégié pour les moustiques qui raffolent des eaux stagnantes. © 123RF - albertkarimov

Les pots de fleurs et les coupelles : les soucoupes sous vos pots de fleurs peuvent vite devenir de vrais de nids à moustiques après quelques jours de pluie. Videz-les dès que vous remarquez de l'eau stagnante. Vous pouvez aussi percer des trous dans les coupelles, les retourner les jours de pluie, ou les remplacer par du sable humide.

Les gouttières et descentes de pluie : elles accumulent l'eau lorsqu'elles sont obstruées par des feuilles et des débris. Nettoyez les gouttières au moins deux fois par an et vérifiez la base des descentes pluviales pour vous assurer que l'eau s'écoule librement et qu'il n'y a pas de flaque au sol. une simple flaque de quelques centimètres suffit pour que les moustiques pondent leurs œufs.

Les jeux des enfants : ne laissez pas de jouets trainer dans le jardin. Si vous manquez l'occasion de les rentrer, pensez au moins à les retourner après une averse pour évacuer l'eau stagnante.

Les bâches de piscine, housses de barbecue, et couverture de mobilier d'extérieur : tous ces éléments accumulent l'eau dans les plis et les creux. Vérifiez-les régulièrement et secouez-les vigoureusement s'ils sont mouillés.



Voici les cinq endroits les plus courants à surveiller, mais pensez à chaque recoins de votre jardin. Il ne doit y avoir aucune zone d'eau stagnante, sinon les moustiques viendront à coup sûr. Par exemple, méfiez-vous aussi des récupérateurs d'eau de pluie, des seaux, des poubelles, des creux des arbres, des bains et mangeoires à d'oiseaux, du mobilier de jardin inutilisé, des bols d'eau pour vos animaux, ou encore des balançoires à pneus.