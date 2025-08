L'eau de votre piscine est devenue verte ? Ce produit que l'on a tous est infaillible, il fallait y penser

L'eau verte dans votre piscine gâche vos vacances ? Pas de panique, il existe une solution simple et économique héritée de nos grands-mères.

C'est la hantise du propriétaire de piscine ou du vacancier qui a loué une maison possédant l'indispensable piscine : l'eau verte. Elle peut se propager en quelques heures et rendre la baignade moins agréable en quelques jours. Sans compter qu'elle gâche un peu les photos de vacances... Cette coloration peu engageante est due à la prolifération d'algues, favorisée par un déséquilibre chimique de l'eau.

Que faire dans ce cas, surtout quand on n'a pas de piscine toute l'année et que le mode d'emploi laissé à disposition paraît bien obscur ? Face à ce problème, il est tentant de recourir aux traitements chimiques agressifs vendus dans le commerce. Mais dans ce cas prudence, une méthode stricte et le suivi scrupuleux des consignes d'utilisation doivent être mise en place pour éviter tout danger. Outre appeler le propriétaire ou un expert pour prendre conseil, utiliser des méthodes de grand-mère peut vous sauver la mise. Notamment en utilisant... du sel !

Eh oui, ce condiment présent dans toutes les cuisines peut se transformer en allié précieux pour votre piscine ! Son secret ? Une fois dissous dans l'eau, le sel se transforme en chlore naturel grâce à un processus d'électrolyse. Seul problème, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel dans le cas d'une piscine familiale : 3 à 4 kg de sel par m3 d'eau ! Dans ce cas, mieux vaut opter pour un autre produit de notre placard : le bicarbonate de soude. Vous n'aurez dans ce cas besoin que de 500 grammes pour 10m3 d'eau.

La raison ? Le bicarbonate de soude peut stabiliser le pH de l'eau et limiter la croissance des algues. Le vinaigre blanc, quant à lui, agit comme un désinfectant naturel puissant grâce à son acidité. En cas de forte invasion d'algues, un traitement de choc à l'eau oxygénée peut aussi être utile (1 litre pour 10m3 d'eau) mais ne remplacera évidemment pas un "traitement choc" à base de chlore.

On finit par une bonne nouvelle : pour éviter que votre piscine ne passe du bleu azur au vert, quelques gestes simples suffisent. Brossez régulièrement les parois, retirez les débris flottants avec un filet, faites tourner la filtration au moins 8h par jour et vérifiez la qualité et le pH de l'eau chaque semaine.