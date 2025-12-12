Il y a un indice important à vérifier sur une rallonge : il faut absolument le faire avant de la brancher

Il faut absolument vérifier que votre rallonge électrique a ces caractéristiques indispensables avant de brancher la première guirlande extérieure.

Le compte à rebours avant Noël est lancé ! C'est le moment tant attendu de transformer votre jardin et votre façade en véritable spectacle lumineux. Si certains préfèrent rester sobre, en installant seulement des guirlandes lumineuses dans les arbres ou sur le balcon, pour d'autres, rien n'est jamais trop beau. Illuminations en forme de rênes, projecteurs lumineux... De plus en plus de foyers se lancent même dans une compétition pour décrocher le titre de la meilleure illumination de Noël extérieure, à l'image des traditions américaines.

Mais pour que cela prenne forme, il faut pouvoir l'alimenter, surtout quand les décorations s'étendent très loin dans le jardin. C'est là que les rallonges électriques entrent en jeu ! Elles sont indispensables pour relier une prise de la maison à l'endroit le plus reculé de votre installation. Sauf qu'il ne s'agit pas de brancher n'importe quoi, n'importe comment.

Déjà, interdiction de brancher une rallonge sur une autre ! C ela peut provoquer une surchauffe et un incendie. Pour garantir la sécurité de votre installation et assurer une longue vie à vos luminaires, il est crucial de bien choisir votre équipement. Pour les décorations de Noël en extérieur, la rallonge multiprise est souvent la solution idéale : elle permet de brancher plusieurs éléments avec une seule prise murale. Certains modèles ont un interrupteur, parfait pour couper l'alimentation et économiser de l'énergie !

Comment faire le bon choix ? La toute première chose à vérifier, c'est que votre rallonge soit conçue pour un usage extérieur. Elle doit pouvoir affronter les conditions météo parfois rudes de l'hiver comme le vent mais surtout la pluie, le gel ou le soleil. "Ne pas utiliser de rallonge adaptée à l'extérieur peut être extrêmement dangereux, car elles sont susceptibles de s'endommager et peuvent provoquer des chocs électriques et des risques d'incendie", explique Sam Garbutt, expert en éclairage extérieur à Ideal Home. Jetez un œil à l'indice d'étanchéité (IP) sur l'emballage. Si des modèles avec un IP44 sont courants, l'expert recommande un indice minimal de IP65. Cela signifie que votre rallonge est protégée non seulement contre l'eau, mais aussi contre la poussière !

Il est tout aussi important de vérifier la puissance et la tension nominale de votre rallonge pour éviter la surcharge, qui peut engendrer un incendie. Cette information est en général indiquée sur l'emballage : si vous lisez par exemple "3500 watts", cela veut dire que la puissance totale de tous les appareils que vous branchez en même temps ne doit jamais dépasser cette valeur.

Une fois que les questions de sécurité et de capacité sont réglées, il vous faut la bonne longueur. C'est le moment de mesurer, car vous devez choisir une rallonge qui atteigne facilement vos décorations. Une fois que vous avez déniché la rallonge parfaite, votre mission n'est pas terminée ! Il faut contrôler régulièrement son état : cherchez les signes de dommages, comme des fils qui semblent dénudés ou des prises fissurées. Si vous remarquez la moindre anomalie, remplacez immédiatement la rallonge.