Nettoyer sa terrasse en hiver est aussi très important, cela évite 3 problèmes coûteux et parfois dangereux

Comme presque tout le monde, en hiver, vous laissez votre terrasse tranquille. Mais attention, vous pourriez avoir une mauvaise surprise au printemps !

Faut-il nettoyer sa terrasse en hiver ? Beaucoup ne le font pas, et attendent le retour des beaux jours pour y faire le grand ménage de printemps, pour qu'elle soit impeccable durant la haute saison. La terrasse est alors laissée à l'abandon, et seul le mobilier de jardin et les plantes sont mis à l'abris. Mais cette habitude peut être désastreuse. Continuer de nettoyer sa terrasse même en hiver est essentiel, non seulement pour son apparence, mais aussi pour éviter des problèmes qui peuvent vite faire grimper la facture.

Si l'hiver et le froid ne donnent pas envie de passer du temps dehors dans le jardin, ils apportent aussi leur lot de défis pour votre extérieur. Et la terrasse n'est pas épargnée. il est judicieux de poursuivre le nettoyage et l'entretien tout au long de l'année, même pendant les mois les plus froids. On vous explique pourquoi.

© 123RF - leungchopan

L'un des premiers dangers est un accident domestique. En laissant une terrasse en friche durant l'hiver, elle devient glissante. Feuilles, débris et eau stagnante s'accumulent rapidement sous l'effet des pluies et des températures froides. Cela créé une petite petite pellicule, comme de la mousse, qui peut être très glissante, sans en avoir l'air. Marcher dessus peut facilement provoquer une chute pour vous ou vos proches. Pensez à balayer régulièrement les feuilles mortes et à évacuer l'eau stagnante.

Le deuxième inconvénient de ne pas prendre soin de sa terrasse pendant les mois d'hiver, est de voir apparaître des taches tenaces, qui seront difficiles à enlever le printemps venu. Les feuilles mortes, l'humidité, la pluie et la saleté qui s'incrustent favorisent la croissance de mousses, moisissures et mauvaises herbes, qui s'incrustent dans les joints et sur la surface. Plus vous attendez pour nettoyer ces accumulations, plus le nettoyage sera fastidieux. Si vous voyez de la mousse apparaitre sur la terrasse, agissez de suite, par exemple en utilisant de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Versez le mélange sur la mousse, laissez agir quelques instants et frottez à l'aide d'un balai brosse.

Enfin, en nettoyant la terrasse l'hiver, vous lui assurez une protection contre les dommages structurels. En effet, le froid et l'eau ne font pas bon ménage avec les surfaces extérieures. L'eau qui reste piégée dans les interstices ou entre les dalles peut geler lorsque les températures chutent, causant dilatation et fissures. Avec le temps, cette répétition gel et dégel fragilise la structure de la terrasse, pouvant mener à des réparations coûteuses.

En nettoyant régulièrement vos sols extérieurs et en enlevant l'eau et les débris régulièrement, vous limitez la quantité d'humidité qui s'infiltre dans les matériaux. De plus, un nettoyage doux (sans haute pression) préserve les joints et empêche l'eau de s'y loger.