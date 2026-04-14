Faut-il laisser la clé dans la serrure la nuit ? Il n'y a qu'une seule réponse selon les serruriers

Beaucoup d'entre nous font l'erreur, vous pourriez être surpris de la réponse.

Faut-il laisser ou non la clé dans la serrure la nuit ? Cette question divise. Entre conseils contradictoires et idées reçues, beaucoup ne savent plus ce qu'ils doivent faire de leur clé. Pourtant, du côté des serruriers et des pompiers, la réponse est claire pour la majorité des cas.

Pour beaucoup, laisser la clé sur la porte après l'avoir verrouillée quand on rentre le soir semble la meilleure solution. La première raison évoquée est que cela protège d'une éventuelle intrusion. Un autre argument est que cela nous évite d'oublier les clés à la maison le lendemain. Pourtant, cette habitude n'offre finalement aucune protection réelle et peut même présenter des risques importants auxquels personne ne pense.

Tout d'abord, le premier constat est que laisser votre clé dans la serrure ne vous protègera pas des cambrioleurs. Pour ces derniers, s'ils sont expérimentés, une clé dans la serrure n'est pas un obstacle. Bien au contraire. Sur certaines portes équipées de cylindres standards, cela peut même faciliter l'effraction selon les serruriers. Une clé dans la serrure ne bloque pas forcément l'entrée depuis l'extérieur. Avec certains outils ou techniques, c'est très simple d'ouvrir pour un cambrioleur. En effet, certaines serrures peuvent être manipulées plus facilement lorsque la clé est déjà insérée.

Mais surtout, cette habitude peut vous poser tout un tas d'autres problèmes. Si la clé reste dans la serrure, il peut être difficile d'ouvrir la porte de l'extérieur. Cela peut s'avérer particulièrement problématique pour les portes à fermeture automatique, car on risque de se retrouver enfermé dehors par inadvertance. Dans ce cas, seul un serrurier peut intervenir, ce qui peut prendre du temps et coûter cher.

Mais pire que de se retrouver enfermé dehors, cela peut mettre votre vie en danger. En cas d'urgence, comme un incendie ou un malaise, laisser la clé dans la serrure peut compliquer l'intervention des secours. Dans le pire des cas, ils seront obligés de forcer la porte, ce qui non seulement cause des dégâts matériels, mais représente aussi une perte de temps précieuse.

Dans la grande majorité des cas, les serruriers sont formels, il vaut mieux retirer la clé après avoir fermé la porte et la mettre en lieu sûr. Cela réduit non seulement le risque de se retrouver enfermé dehors, mais facilite également le travail des secours ou des pompiers en cas d'urgence.

Les professionnels nuancent tout de même leurs propos. Sur les portes modernes équipées de cylindres débrayables (ou à double entrée sécurisée), il est parfois possible de laisser une clé à l'intérieur sans bloquer l'accès depuis l'extérieur. Mais ces systèmes restent encore minoritaires. Et encore faut-il connaître son système de serrure. Si ce n'est pas le cas, le plus prudent reste de retirer la clé.

La véritable sécurité pour se protéger d'un cambriolage ne repose pas sur de fausses bonnes habitudes, mais sur des mesures efficaces. Une serrure de qualité, un système de caméra de surveillance, une alarme... Tous ces systèmes de sécurité offrent une protection bien supérieure à celle d'une clé laissée dans la serrure.