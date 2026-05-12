Je suis architecte d'intérieur et voici l'erreur que je ne ferai jamais dans mon salon : ça fait perdre de la place

Beaucoup pensent bien faire en installant ce meuble dans le salon. Pourtant, cela produit l'effet inverse que celui recherché.

Que l'on habite un petit appartement ou une grande maison, et que vient le moment de l'aménager, le challenge est toujours le même : gagner des mètres carrés. On a toujours besoin de plus de rangements, on cherche toujours la meilleure disposition pour ses meubles, la couleur qui donne de la profondeur dans une pièce, le meilleur endroit pour un miroir... Il existe toute une série d'astuces pour faire paraître une pièce un peu plus grande qu'elle ne l'est.

Mais tout le monde ne peut pas s'improviser décorateur d'intérieur, et bien souvent, en essayant de bien faire, le résultat n'est pas au rendez-vous ! Il existe d'ailleurs une erreur que l'ont fait presque tous quand on doit meubler notre salon. C'est ce qu'Aurore Pannier, architecte d'intérieur chez Paris d'intérieur nous confie. Elle a remarqué lors de ses coachings déco que beaucoup de ses clients faisaient tous la même erreur, un réflexe à oublier quand on cherche à gagner de la place dans une pièce.

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Cette erreur, c'est tout simplement d'opter pour des petits meubles. Si sur le coup, c'est une très bonne idée pour éviter qu'un gros meuble ne soit trop imposant et ne prenne trop de place, sur le long terme, le résultat est tout le contraire. En achetant un petit meuble, on n'a pas assez de rangements, donc on en achète un deuxième, puis un troisième... On a tendance à trop "multiplier les meubles au lieu de structurer les zones", nous explique Aurore. "Beaucoup font cette erreur pensant gagner de la place, c'est pourtant tout le contraire. C'est vraiment l'erreur la plus commune qui fait perdre des mètres carrés", poursuit-elle.

Le résultat : un salon un peu fouillis, un manque de rangements et "des meubles qui n'ont pas de lien entre eux", constate Aurore. Mieux vaut structurer une zone, quitte à mettre des meubles du sol au plafond plutôt que de mettre des petits meubles partout. l'architecte d'intérieur est formelle, "il faut oser les grands meubles, par exemple en créant un pan de mur avec tous les rangements", et laisser les autres espaces plus aérés. "Les gens ont peur de mettre un gros meuble", affirme la spécialiste. Pourtant, c'est une solution gain de place.

Aurore nous a également confié quelques astuces auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent permettre d'agrandir visuellement une pièce. "Il faut suspendre les choses, ça allège", nous explique l'architecte d'intérieur. "On peut par exemple suspendre les tables de chevet dans la chambre plutôt que de les poser. Dans le salon, on peut opter pour un meuble TV suspendu, ça change tout" poursuit-elle.

Elle nous conseille également de choisir des rideaux qui font toute la hauteur du mur, qui vont jusqu'au plafond. Ca donne vraiment une sensation d'espace, et ça n'alourdit pas du tout contrairement à ce que certains pensent. Enfin, si vous avez beaucoup de livres, plutôt que de choisir une bibliothèque encombrante, pourquoi ne pas aménager les dessus de portes avec des étagères pour y ranger tous vos livres ? Un gain de place réel, nous assure Aurore.