C'est la fin des tapis dans le salon : cette nouvelle tendance est plus propre et plus moderne

Cette nouvelle façon d'aménager son intérieur pourrait bientôt faire disparaître les tapis.

Depuis toujours, les tapis viennent apporter leur touche final à la décoration et à l'aménagement intérieur. Ils sont incontournables ! Ils sont confortables, créent une ambiance chaleureuse, atténuent les bruies, apportent une touche de couleur... Qu'ils soient unis ou à motifs, beiges ou colorés, à poils ras ou en moumoute, on en met dans toutes les pièces de la maison.

Si les tapis plaisent pour leur confort, quand il s'agit de l'entretien, c'est une toute autre affaire. Ils attirent les cheveux, les poussières, les poils des animaux de compagnie, les miettes... Si vous êtes allergique, au secours, c'est un vrai nid à poussières et acariens ! Sans parler des taches difficiles à faire partir quand on fait tomber son café ou de la sauce tomate.

Nombreux sont ceux qui se sont lassés de passer l'aspirateur tous les jours sur leurs tapis, mais aussi ceux qui ne les nettoient jamais en profondeur régulièrement comme il le faudrait, par oubli ou par flemme. Car oui, il faut aussi le nettoyer avec un nettoyeur vapeur ou l'emmener chez un spécialiste au moins deux fois par an si vous ne voulez pas que les saletés s'accumulent.

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C'est pour cette raison que beaucoup ont cherché une solution plus simple au quotidien. Cette solution, vous l'avez peut être aperçu dans les magazines de décoration, ou remarqué chez des amis à vous. De plus en plus de particuliers ne mettent tout simplement plus de tapis dans leur salon ou leur salle à manger, et une nouvelle tendance émerge petit à petit. Plus simple, plus pratique, plus propre, plus économique, cette façon d'aménager la pièce a décidément tout pour plaire.

Cette solution, c'est tout simplement de laisser le sol apparent dans le salon et la salle à manger. Certes cela sera peut être moins confortable, moins accueillant au premier abord, mais quel gain de temps au moment de faire le ménage ! L'accent est désormais mis sur des surfaces de sol propres, des matériaux naturels et des espaces plus ouverts qui donnent l'impression que le salon est à la fois plus grand et plus lumineux. Au delà de l'aspect pratique, cela met en valeur le sol, agrandit la pièce, apporte une touche moderne et minimaliste. Idéal si vous recherchez un style simple et apaisant.

Mais l'atout principal reste la facilité d'entretien. En enlevant les grands tapis, le sol devient plus facile à nettoyer, surtout si vous avez des animaux de compagnie et des enfants. Une tache : et hop un coup de chiffon et le tout est joué !

Enfin, le dernier avantage est une question de durabilité. Un tapis, même s'il est bien entretenu s'abîme, perd ses couleurs. Il faut le changer de temps en temps. Et même s'ils sont un atout de décoration indéniable, un joli sol peut lui aussi faire son effet. Un joli parquet, des grands carreaux de carrelage, un sol en vinyle moderne... Ce sont des revêtements de sols à la fois résistants et décoratifs.