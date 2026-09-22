Les nouveautés pour la maison qui nous ont tapé dans l'œil
Au fil des saisons, la rédaction vous partage ses coups de cœur pour la maison : du petit objet déco à l'électroménager, en passant par le linge de maison et le mobilier... Il y en a pour tous les goûts.
Avec sa nouvelle collection Playground, Maison Sarah Lavoine vous invite à voir votre intérieur comme un terrain de jeux. Parmi les nouveautés : des miroirs, des vides poches, des bougeoirs, des poufs, mais aussi des tapis... Toujours avec l'ADN et les couleurs bien spécifiques à la marque. Nouvelle collection disponible en boutique ou sur le site dès le 14 septembre.
© Maison Sarah Lavoine