Une experte donne cette astuce qui va sauver vos plantes vertes cet été

Chaque été quand les vacances arrivent, on se pose tous la même question : comment faire tenir nos plantes en notre absence ? Cette technique presque gratuite cartonne...

Vous êtes amoureux de plantes vertes ? Ca serait dommage de les tuer pendant vos vacances. Heureusement, il existe de nombreuses solutions efficaces pour les garder en vie et leur donner toute l'eau dont elles ont besoin en votre absence. Après avoir testé plusieurs solutions, on est tombé sur cette technique que partagent deux experts en plantes vertes sur leur compte TikTok plantabulle.fr. On a été bluffé ! On se demande bien pourquoi on n'a pas essayé plus tôt. Il s'agit tout simplement du gel d'eau. Vous en avez peut-être déjà vu dans des magasins de bricolage et vous vous êtes demandé à quoi ça servait et comment ça marchait. Et si vous fabriquiez ce gel d'eau pour réaliser des économies ?

Fabriquer son propre gel d'eau pour arroser ses plantes pendant les vacances

La recette est simple et vous avez besoin de très peu de matériel.

Dans une casserole, mélangez 1 litre d'eau avec 1 sachet d'agar-agar. Faites frémir 2 minutes environ. Répartissez le mélange dans des moules à muffins ou des bacs à glaçons. Laissez posez 4h minimum pour que la gelée se forme, avant de mettre les portions de gel dans vos plantes. Le résultat : un gel d'eau va s'écouler progressivement jusqu'aux racines, et des plantes en pleine forme à votre retour.

Bon à savoir : pour l'eau, vous pouvez mettre de l'eau minérale, de l'eau du robinet, de l'eau de pluie, ou même l'eau de cuisson de vos légumes.

Quelle quantité de gel faut-il préparer avant de partir en vacances ?

Dans les commentaires, une abonnée demande aux deux experts combien de temps cela peut permettre aux plantes de tenir ? Leur réponse : "entre 1 semaine et 1 mois, cela dépend de la quantité de gel et de la plante". Ils précisent que pour 2 semaines, il faut mettre environ 500g de gel d'eau. Si vous avez trop de plantes, n'hésitez pas à mixer avec d'autres solutions d'arrosage. Par exemple mettre de l'eau dans une bassine et y mettre votre plante. Ou encore mieux, mettre un fond d'eau dans votre baignoire et y placer plusieurs plantes (attention, il est préférable que votre salle de bains ait une fenêtre pour laisser passer le jour, les plantes n'aiment pas rester trop longtemps sans lumière).