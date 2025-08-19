""On les a trop vus" : ce sont des fautes de goût, une architecte d'intérieur donne les meubles et décos à éviter"

Si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, certaines erreurs en décoration peuvent mener à un manque d'harmonie et d'élégance. Une architecte d'intérieur dévoile les meubles et objets qu'elle ne voudrait jamais chez elle et donne ses conseils pour les remplacer.

Les goûts en décoration sont propres à chacun, c'est bien pour cela qu'il existe de nombreux styles ! Il en faut pour tout le monde : style scandinave, industriel, maison de campagne, contemporain, minimaliste, etc. Si certains vont aimer les intérieurs épurés, d'autres vont préférer les touches de couleur.

Réussir sa décoration n'est pas toujours une mince affaire ! Si quelques règles de base sont à respecter pour un intérieur au top (comme la lumière, des tons clairs ou neutres, la règle des trois couleurs…), des fautes de goût sont également à éviter pour une décoration harmonieuse.

Les choses à ne surtout pas avoir chez soi

Rien de mieux qu'une pro pour nous aider à réussir notre déco d'intérieur et éviter les fautes de goût. L'architecte d'intérieur Jennifer Walter nous présente les objets qu'elle ne mettrait jamais chez elle et par quoi elle les remplacerait pour un intérieur chaleureux et harmonieux.

Les panneaux en bois avec un message du type "home sweet home". Ils sont très impersonnels et on les a trop vu. Par quoi les remplacer alors ? Si vous aimez ce côté panneaux, elle vous suggère d'opter pour un panneau vintage trouvé en brocante ou sur Ebay par exemple. Cela donnera plus de caractère à votre intérieur et fera moins "maison témoin".

Trop de meubles assortis dans la même pièce : cela manque de caractère et renforce le côté impersonnel. On évite donc par exemple d'avoir la tête de lit, la commode et l'armoire de la même gamme dans la chambre pour éviter l'effet "chambre d'hôtel". On fait comment ? Pourquoi ne pas chiner une jolie commode ?

Les stores en métal : ils donnent un côté très froid à la pièce. Par quoi peut-on les remplacer ? On opte pour un store en bois par exemple, ou pour un joli rideau en lin. Les matériaux naturels apportent de la chaleur.

Les toiles pop'art ou photos de paysage de mauvaise qualité. Par quoi les remplacer ? Des œuvres d'art de qualité, bon marché, achetées en ligne, par exemple sur Etsy. Rien de mieux pour donner un peu de caractère à vos murs.

Une cuisine datée, comme le style toscan dans les tons terre avec des gros carreaux de carrelage. Par quoi remplacer les carreaux vieillots ? Par exemple, une jolie crédence en zellige, un bon compromis pour ceux qui veulent du naturel dans leur cuisine.

Les photos d'école et de famille : oui, mais pas comme pièce centrale de la décoration. On les met où ? Dans un joli cadre sur une table de chevet par exemple.

Les lampes halogènes. Elles présentent un risque d'incendie et de brûlure car les ampoules peuvent devenir très chaudes. On les remplace par quoi ? Un lampadaire en rotin est une bonne option.

Différents revêtements de sol dans la même pièce. Pour l'architecte d'intérieur, il n'y a aucun problème à mettre du parquet dans le salon et du carrelage dans la cuisine. Ce qu'elle déconseille fortement, c'est de mixer les matériaux dans la même pièce.

Une porte de grange pour recouvrir un grand mur. Bien que la tendance maison de campagne soit en vogue, selon l'architecte, ce type de porte est difficile à intégrer chez soi, et ne va pas dans tous les types d'intérieur. On la remplace par quoi ? Une jolie porte coulissante.

Avec tous ces petits conseils, vous êtes sûr d'adopter une décoration davantage dans l'air du temps, plus durable mais surtout plus personnelle. En évitant les clichés et les objets vus partout, vous donnerez une vraie personnalité à votre intérieur et une touche de modernité. Idéal pour épater vos amis, séduire vos proches, créer une ambiance agréable ou cosy ou encore rendre conquis de futurs acheteurs... Tout est bon pour faire attention à sa déco !