Vous tuez toutes vos plantes vertes ? Une experte donne les points à scruter pour les sauver

Vous adorez les plantes, mais vous n'arrivez pas à les garder plus de quelques mois en vie ? On ne naît pas avec la main verte, mais on peut l'apprendre ! Pour sauver vos plantes, voici les bonnes questions à vous poser selon une spécialiste.

Non, vous n'êtes pas maudit ! Avoir la main verte n'est pas donné à tout le monde, mais en apportant de l'attention à vos plantes et en suivant ces quelques conseils, vous devriez vous en sortir. Sur leur compte Tiktok plantabulle.fr, deux amoureux de plantes vertes nous livrent les questions à vous poser si vous tuez toutes vos plantes.

Est-ce que l'exposition est bonne ? Certaines plantes aiment être à la lumière du jour, d'autres à la mi-ombre. Mais elles ne supportent rarement le plein soleil ou le noir complet. Selon la plante que vous avez choisi, il faudra bien choisir son emplacement. Demandez les conseils aux vendeurs au moment de l'achat sur l'emplacement idéal de votre plante, et évitez le plein soleil derrière une vitre et une pièce sans fenêtre.

Est-ce que j'arrose suffisamment ma plante ? Ou au contraire, est-ce que je l'arrose trop ? Certaines plantes vont avoir besoin d'un grand apport en eau, d'autres non, au risque de voir leur racines pourrir. Dans les commentaires de la vidéo, on retrouve le conseil d'opter pour les oyas, "la plante prendra ce qu'elle a besoin en quantité d'eau".

Si vous répondez oui à ces deux premières propositions, posez-vous les deux questions suivantes :

Est-ce que le pot est à la bonne taille ? Ni trop grand, ni trop petit ?

Est-ce qu'il est bien drainé dans le fond ? L'eau ne doit pas stagner au fond.

Si la réponse est encore oui, questionnez-vous quant aux maladies et parasites :

Est-ce qu'il y a des petites bêtes sur les tiges et les feuilles ?

Est-ce qu'il y a des cocons blancs ?

Est-ce qu'il y a des taches anormales ?

Est-ce qu'il y a comme des fines toiles d'araignées ?

Si la réponse est oui à l'une de ces questions, ne laissez pas traîner le problème et traitez. Si vous répondez non, c'est que vous n'avez vraiment pas de chance ! Peut être avez-vous tout simplement acheté une plante qui n'était déjà pas très en forme...