A partir de ce mois d'août, ces objets présents dans des millions de foyers seront interdits par l'Union européenne

Ce mois d'août 2023 marque l'entrée en vigueur de l'interdiction de la commercialisation de certains objets du quotidien dans nos foyers. Voici lesquels.

La directive européenne 2011/65/UE sur la réduction des substances dangereuses a pour objectif d'améliorer la santé et l'efficacité énergétique. Elle régit l'utilisation de certaines substances considérées comme dangereuses et qui sont encore présentes dans certains foyers. Parmi ces substances, il y a le mercure. Les appareils électriques visés par la directive sont les centaines de millions de lampes et tubes fluorescents que nous avons chez nous. Leur vente sera interdite dans quelques semaines, bien qu'ils soient toujours présents dans certains logements.

Les coupables sont les tubes fluorescents T5 et T8, dont la commercialisation sera interdite à partir du 24 août 2023. Auparavant, les lampes fluorescentes circulaires T5 et les lampes compactes avec douille (CFLni) avaient déjà été interdites.

Autre élément d'éclairage bientôt interdits : les lampes halogènes à broches (G4, GY6.35, G9) à partir du 1er septembre 2023. Si vous avez l'un de ces produits à la maison, il est temps de penser à des alternatives.

Sachez que vous avez deux possibilités. La première est d'aller faire des stocks en magasin car les produits déjà mis sur le marché européen pourront continuer à être vendus jusqu'à épuisement des stocks.

L'autre solution est de remplacer vos tubes par des ampoules LED qui vous permettront de garder vos anciennes lampes, mais avec d'autres ampoules ou tubes qui remplissent la même fonction et qui sont conformes à la réglementation en vigueur.

Les meilleures alternatives LED

Parmi les alternatives, il y a une bande d'éclairage LED de 60 cm, que vous pouvez trouver chez Ikea pour 24,99 euros. Elle remplace totalement vos tubes néon et vous permet de vous débarrasser aussi de la lampe qui les contient. Si vous voulez uniquement changer le tube néon, vous pouvez également trouver un tube LED pour remplacer les fluorescents T8 traditionnels, de 1.800 lumens, pour 5,43 euros. Ou si vous avez besoin d'une autre forme, ce tube LED circulaire de 1.800 lumens, pour remplacer les tubes fluorescents généralement de 30 W ou 40 W. Il est disponible sur Amazon pour 13 euros.