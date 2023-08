Elles commencent à rentrer dans les placards et se préparent à détruire vos vêtements - agissez maintenant

Dites stop aux trous dans vos vêtements en chassant les mites vestimentaires avec cette astuce maison simple et efficace.

Vous avez vu des petits papillons voler dans vos placards ou dans votre chambre ? Vous avez déjà remarqué que récemment vos vêtements ont des petits trous ? Ne laissez pas traîner, vous avez des mites dans vos armoires et commodes. Et là où il y en a une ou deux, d'autres peuvent soudainement apparaître, surtout si elles ont déjà pondu leurs œufs sur vos vêtements préférés. La période d'installation des mites dans les maisons et les intérieurs a débuté depuis quelques jours et les petits papillons beiges sont en plein pic de reproduction entre août et septembre. Et ce sont précisément leurs larves, pondues par centaines, qui s'attaquent aux textiles dans les armoires.

Sachez que les mites de vêtements sont attirées par certaines odeurs et certaines lumières, mais aussi qu'elles en détestent d'autres. On vous dévoile nos meilleurs remèdes maison pour chasser définitivement ces petites bêtes de vos placards.

La première solution : utiliser les odeurs que ces petits papillons ne supportent pas. C'est le meilleur moyen d'éviter qu'elles vous envahissent et s'installent chez vous. Les mites de vêtements détestent l'odeur des clous de girofle. Vous pouvez donc en mettre dans des petites soucoupes que vous placerez dans vos armoires et tiroirs de commode. Comme nos grands-mères, vous pouvez aussi confectionner des sachets avec de la lavande séchée, les mites ne supportent pas l'odeur. Vous pouvez aussi acheter dans le commerce des petits morceaux de bois sous forme de rond ou de petite boule par exemple qui sentent le cèdre et qui sont très efficaces pour éloigner les mites.

N'hésitez pas à utiliser les huiles essentielles en en versant quelques gouttes sur un bout de tissu ou un coton que vous mettrez dans vos placards. Parmi les huiles essentielles qui fonctionnent, vous trouverez celle de géranium, de cèdre, d'anis, d'eucalyptus, de citron, d'orange.

Attention, ces méthodes sont surtout de la prévention, ou si vous n'êtes pas encore au stade de l'invasion. Si les mites sont déjà bien installées dans la maison, d'autres mesures doivent être prises. Cela va passer par plusieurs étapes :