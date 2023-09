Plus de mal que de bien : voici les erreurs les plus souvent commises lors du lavage du linge de lit

Erreurs courantes de lavage: protégez votre linge de lit et votre machine.

Lorsque vient le jour de la lessive, nous laissons souvent la routine prendre le dessus. Nous mettons nos vêtements sales dans les meilleures machines à laver, choisissons le cycle approprié et revenons pour sécher le tout. Mais aussi habitué que vous soyez avec cette procédure, il y a encore des erreurs courantes, en particulier en ce qui concerne le linge de lit.

Ces erreurs peuvent nuire à la qualité du lavage, endommager vos draps ou même abîmer votre machine à laver. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous souhaitez éviter, surtout lorsque l'on sait combien le linge de lit peut coûter cher. Voici les sept erreurs courantes que beaucoup d'entre nous font en lavant le linge de lit - et que nous devrions arrêter au plus vite.

Vous ne le lavez pas assez souvent

La première grosse erreur est de ne pas laver votre linge de lit assez régulièrement. Bien que cela ne détériore pas directement vos draps ou votre machine, cela n'est pas très hygiénique. Chaque nuit, nous transpirons, salivons et laissons des traces de maquillage ou de crème hydratante. De plus, nous attirons d'innombrables acariens, créant un environnement idéal pour les bactéries. Il est donc essentiel de garder votre linge propre et frais. Il est recommandé de laver votre linge de lit une fois par semaine, voire plus si quelqu'un est malade chez vous. N'oubliez pas de laver vos oreillers et votre couette de temps en temps.

Vous ne fermez pas les boutons

Il n'y a rien de plus agaçant que de trouver une chaussette cachée dans vos draps. Les objets peuvent s'accumuler dans un coin pendant le lavage. Si vous les laissez sécher ainsi, vous risquez d'obtenir un linge humide nécessitant un nouveau cycle. La solution est simple : fermez les fermetures éclair ou les boutons de vos housses de couette et d'oreiller avant de les mettre dans la machine. Si elles n'en ont pas, utilisez des pinces. Ainsi, aucun objet indésirable ne pourra s'y glisser.

Vous lavez vos oreillers un par un

Lorsqu'il est temps de laver les oreillers, nous avons souvent tendance à dédier toute la machine à un seul oreiller. Bien que cela semble logique vu leur taille, c'est une erreur. Car ils absorbent l'eau et la lessive, ils peuvent naturellement rétrécir et devenir plus lourds. Vers la fin du cycle, la machine pourrait ne pas parvenir à essorer correctement. Il est donc préférable de laver deux oreillers en même temps plutôt que séparément.

Vous surchargez la machine

Il est très tentant de laver notre linge hebdomadaire en même temps que notre linge de lit. Cependant, même si cela semble économiser de l'eau et de l'énergie, ce n'est pas une bonne idée. Une machine trop remplie ne nettoie pas efficacement. Assurez-vous donc de ne pas dépasser sa capacité maximale.

Vous utilisez les mauvais réglages

Beaucoup d'entre nous utilisent les mêmes paramètres quel que soit le linge. Pourtant, il y a une raison pour laquelle les machines à laver offrent différents programmes. Par exemple, le lavage rapide ne devrait pas être utilisé pour le linge de lit compte tenu des bactéries qu'il peut contenir. Toujours à cause des bactéries, un lavage à 60 degrés est indispensable. Vérifiez toujours l'étiquette de votre linge pour les réglages recommandés.

Vous utilisez trop de lessive

Nous avons tendance à utiliser trop de lessive pour le linge de lit, pensant qu'il en faut plus en raison de la taille des articles. Cependant, trop de lessive peut réduire son efficacité. Suivez toujours les instructions de dosage.

Vous ne séchez pas correctement votre linge

Il est crucial de sécher rapidement et efficacement votre linge de lit. Veillez à le faire dans un endroit bien aéré. Si vous utilisez un sèche-linge, assurez-vous de sécher les articles de même type ensemble pour éviter de sur-sécher le linge de lit.