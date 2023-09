Ne l'achetez jamais - cet accessoire pour bébé vendu dans tous les magasins spécialisés est en réalité très dangereux

Vous avez préparé la liste des essentiels pour votre bébé. Attention, certains objets en apparence inoffensifs peuvent s'avérer très dangereux.

Créer un environnement doux, sécurisé et confortable est l'une des priorités des jeunes parents mais aussi des proches susceptibles d'accueillir un nouveau-né pour un week-end et des vacances. Il est alors normal de se tourner vers les magasins spécialisés pour s'équiper. Et pourtant, parmi les produits vendus, certains "essentiels" sont dangereux, voire mortels pour les bébés. Les magasins de puériculture regorgent de produits conçus pour être pratiques, mais parmi eux, l'un se distingue par son apparence rassurante et sa promesse de bien-être : les tours de lit pour bébé.

Ces coussins moelleux et colorés semblent être l'allié parfait pour garantir des nuits paisibles et un espace douillet pour nos tout-petits. Mais c'est surtout un objet déco, inutile, et très dangereux. Derrière cette façade amicale se cachent des réalités troublantes et des dangers potentiels que chaque parent devrait connaître pour assurer la sécurité de leur bébé.

Pourquoi ces tours de lit peuvent-ils représenter une menace insoupçonnée pour la sécurité de vos tout-petits ? Pendant très longtemps, le tour de lit était considéré comme un essentiel pour empêcher que les bébés se cognent la tête, se coincent les bras ou les jambes entre les barreaux ou laissent tomber leur tétine. S'il paraît rassurant pour les parents, cet objet divise aujourd'hui et des professionnels de santé préviennent des dangers et déconseillent leur utilisation.

En France, l'Institut de Veille Sanitaire (inVS) a déjà mené une enquête. Elle révélait que le tour de lit avait été mis en cause dans 19 décès de nourrissons. A l'étranger également, la revue "Journal of Pediatrics" a publié une étude relevant 146 accidents suite à la suffocation ou à l'étranglement de bébés avec des tours de lit. Les tours de lit sont pourtant toujours en vente et présents sur le web comme dans les magasins spécialisés. Vous l'aurez compris, mettre un joli tour de lit dans le lit à barreau de votre bébé n'est pas sans risque. Pour être sécurisé, le lit de bébé ne doit avoir que l'essentiel, c'est à dire le matelas, un drap housse, une gigoteuse et éventuellement une tétine. Pas d'oreiller, ni de couette, ni de doudou, et surtout pas de tour de lit.