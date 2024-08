"Le secret que les paysans gardent pour eux - deux cuillères de cette poudre et les punaises de lit sont éliminées"

Inutile d'utiliser des produits chimiques pour chasser les punaises de lit. Cette poudre utilisée par les éleveurs de poules est tout aussi efficace et bien moins chère.

C'est la peur bleue de nombreux Français, les punaises de lit. Cette psychose est compréhensible, car l'infestation de ces petites créatures peut transformer votre quotidien en un véritable cauchemar en quelques semaines seulement. La peur est encore plus grande l'été quand on voyage et que l'on risque d'en rapporter chez soi. Heureusement, des solutions existent pour les éloigner.

Lorsque ces intrus indésirables envahissent votre lit, les solutions habituelles sont soit contraignantes, soit coûteuses : nettoyer tous les textiles à des températures élevées, utiliser des appareils à vapeur, ou faire appel à un professionnel, autant d'options qui peuvent être difficilement accessibles.

Cependant, il existe un produit miraculeux souvent utilisé dans nos campagnes par les éleveurs de poules et qui pourrait bien résoudre votre problème : la terre de diatomée, un insecticide naturel. Mais attention, il y a un secret qui réside dans le choix précis de la terre de diatomée. Il en existe en effet deux types :

La terre de diatomée calcinée,

La terre de diatomée non calcinée, dite amorphe.

Choisissez la version non calcinée, également appelée amorphe, car elle est moins toxique. En plus, optez pour la version en spray, rendant son utilisation plus pratique. Il vous suffira de pulvériser la terre de diatomée dans vos pièces, à l'aide du spray.

© Georgy Dzyura - stock.adobe.com

Comment fonctionne la terre de diatomée pour éloigner le fléau des punaises de lit ? La terre de diatomée va agir comme un vrai traitement curatif. Elle va attaquer comme un coup de rasoir la pellicule de cire qui protège la punaise. Celle-ci va alors se déshydrater et mourir. Le processus est un peu lent, mais incroyablement efficace. Seule condition, bien pulvériser la terre de diatomée.

N'oubliez pas les coins difficiles d'accès pour éviter que les petites bêtes y fassent leur nids : plinthes, fissures, recoins, meubles... Vous pouvez aussi en mettre sur les endroits de passage des punaises de lit comme par exemple autour des pieds de votre lit.

Enfin, certains en mettent directement sur le matelas. Prudence, il ne faudrait pas en ingérer ou en inhaler car elle peut provoquer des apparitions cutanées et des irritations respiratoires. Si vous en mettez sur le matelas, il faudra le faire dans une housse anti punaises de lit qui filtrera les particules fines de terre de diatomée.