Lidl vend déjà ses jouets stars de Noël à prix cassés mais il faut se dépêcher pour en obtenir

L'enseigne Lidl lance dès ce lundi 2 octobre les ventes de ses jouets en bois, stars de l'automne dernier.

C'est (presque) déjà Noël chez Lidl qui a lancé une de ses ventes phares de la fin d'année dès le début de ce mois d'octobre. L'an passé, cette vente flash lancée en novembre avait fait sensation au point de provoquer une ruée dans les magasins Lidl. Ces produits sont de retour dès ce lundi 2 octobre puisque l''enseigne Lidl a officialisé le lancement de ses ventes flash de jouets en bois. Le catalogue fourmille de nouveautés et valeurs sûres. Le succès paraît garanti, surtout au vu de la ruée vers ces produits observés en 2022, de l'attrait des parents pour les jouets durables en bois mais aussi et surtout des tarifs affichés !

Ils sont canon, et la comparaison avec d'autres références est rapide puisque les tarifs peuvent ne pas dépasser les 20 euros pour des jouets toujours très appréciés des jeunes enfants. Cette année, Lidl propose des mini-cuisines en bois avec four factice, mini-lave-vaisselle, rangements et éviers mais aussi ses désormais célèbres jouets de construction et de logique Montessorri.

Il est possible de faire encore plus d'économies en passant par le site internet et si vous profitez du programme de fidélité Lidl +. La liste de tous les produits disponibles est à retrouver ici mais attention, certaines références promettent de ne rester en rayons que quelques heures. Voici le top de la rédaction, sélectionné pour vous :

Cuisine gourmet en bois pour enfant avec fausses plaques de cuisson (fonctionne avec des piles), four, évier, machine à café, machine à laver, réfrigérateur pourvu de distributeur à glaçons... Affiché à 99 euros au lieu de 139 euros et 15 euros de rabais supplémentaires avec le programme Lidl Plus. Soit au final un prix de 84 euros l'unité.

Jouet Mini Monsieur Cuisine, faux robot de cuisine, dès 3 ans à 29,99 euros au lieu de 37,99 soit -29%.

Supermarché Lidl (pour jouer à la marchande) avec caisse enregistreuse et rayons, tapis de caisse, scanner avec fonction lumineuse à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros, soit -20%.

Maison de poupée Fashion Doll en bois 1m30 de haut sur 1m08 de large : 74 euros au lieu de 109 euros, soit -32%, et 10 euros de rabais en plus avec le programme Lidl Plus = 64 euros.

Tableau de bord cockpit d'avion en bois avec levier d'accélération, boussole, affichage GPS... à 24,99 euros au lieu de 34,99 euros soit -28%.

Train en bois et set chemin de fer avec parcours et pont à 1 2,99 euros au lieu de 15,99 euros soit -18%.

Garage parking en bois Playlive avec deux véhicules inclus à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros soit -25%.

On peut également retrouver des instruments de musique en bois. Piano, xylophone, tambour... sont affichés à 14,99 euros au lieu de 19,99 euros, soit -25%. Des jeux magnétiques en bois de type jeu d'encastrement et bloc sensoriel sont à moins de 5 euros quand le tableau en bois ou l'ardoise ne dépassent pas les 10 euros. Et cerise sur le gâteau, ces jouets sont certifiés FSC, un label qui garantit que le bois provient d'exploitations forestières gérées de manière responsables.