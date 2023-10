Ajoutez 6 cuillères à soupe à de l'eau chaude et nettoyez les cadres de fenêtres - vos cadres de fenêtres seront neufs

Comment redonner aux cadres de fenêtre leur apparence d'origine ? Avec cette méthode éprouvée, vous les blanchirez et les débarrasserez des salissures les plus tenaces.

Lors du nettoyage des fenêtres, il est important de ne pas seulement se concentrer sur le nettoyage et le polissage des vitres, mais aussi sur les cadres de fenêtres et les joints autour d'eux. Après tout, ils peuvent aussi accumuler de la poussière, de la suie et des traces d'eau. Cependant, nettoyer les cadres de fenêtres est en réalité une tâche assez difficile, en particulier ceux de couleur blanche sur lesquels la saleté est visible et qui ont tendance à jaunir avec le temps.

Il est donc utile de savoir comment nettoyer les cadres de fenêtres blancs pour qu'ils restent comme neufs et propres pendant des années. Une des méthodes consiste à utiliser un mélange de bicarbonate de soude et d'eau. Dans 1/2 litre d'eau tiède, ajoutez 6 cuillères de bicarbonate et mélangez bien. Imbibez ensuite un chiffon de cette solution et nettoyez soigneusement les cadres de fenêtre. Le bicarbonate est efficace même contre les salissures les plus tenaces, en plus de blanchir les cadres décolorés et de leur redonner leur aspect d'origine.

Le bicarbonate de soude est un agent nettoyant polyvalent reconnu pour ses propriétés abrasives douces, dégraissantes et désodorisantes. En mélange avec de l'eau tiède, il forme une pâte qui, lorsqu'elle est frottée sur des surfaces, permet de décoller et d'éliminer les saletés, résidus et taches tenaces sans endommager la surface. De plus, le bicarbonate a un pouvoir blanchissant qui aide à restaurer la blancheur originale des cadres de fenêtres qui ont jauni avec le temps ou à cause de l'exposition aux éléments extérieurs. L'eau tiède, quant à elle, amplifie l'efficacité du bicarbonate en facilitant sa dissolution et en aidant à éliminer plus facilement les impuretés. Le mélange de bicarbonate de soude et d'eau tiède est donc une solution économique, écologique et efficace pour nettoyer et redonner de la fraîcheur aux cadres de fenêtres.

Et si vous recherchez une méthode efficace pour nettoyer les vitres sans laisser de traces, vous pouvez essayer ce produit maison. À 1 litre d'eau tiède, ajoutez 1/4 de verre de produit de rinçage pour lave-vaisselle. Nettoyez les vitres avec cette solution et, bien sûr, séchez-les à la fin. Le produit de rinçage garantit des fenêtres propres sans traces ni stries. Si les vitres sont vraiment très sales, essuyez-les d'abord avec un chiffon humide.