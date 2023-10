Depuis que j'utilise la 'règle de la minute', avoir une maison en ordre et propre devient sans effort

Cette règle aide grandement à l'organisation et allège significativement la charge mentale. Découvrez comment changer vos habitudes de rangement grâce à la 'règle de la minute'.

Certains considèrent leur domicile comme un véritable havre de paix. Donc, la propreté et l'ordre sont des priorités... mais pas les seules. D'où l'habitude de remettre à plus tard certaines tâches, par paresse ou par manque apparent de temps pour ranger ou nettoyer certains objets. Car, quelle est la priorité dans des vies trépidantes : dormir ou laver le linge ? Laver une tasse ou promener le chien ? Tout est important, et pendant la semaine, on peut passer plus de temps à regarder des vidéos sur le rangement et le nettoyage qu'à réellement s'y mettre. Souvent, une partie du weekend est consacrée à ces tâches, mais avec l'impression chaque fois que ce que l'on range ne suffit pas.

D'où l'importance d'adopter une habitude quotidienne permettant de nettoyer et ranger ces petits détails sans y penser ; sans devoir ajouter un rappel dans un agenda. C'est l'objectif de la règle de la minute, aussi appelée méthode japonaise Kaizen. Cette règle suggère qu'une tâche devrait être effectuée immédiatement si elle peut être effectuée en moins de soixante secondes.

Prenez par exemple une tache sur le plan de travail, une brosse à cheveux qui traîne dans la salle de bains, ou un pyjama non plié sur le lit. Ce sont autant d'exemples de désagréments qui peuvent être résolus en moins d'une minute. En s'en occupant tout de suite, on peut passer à autre chose. Mais remettre à plus tard laisse une sensation désagréable de "tâches en attente". Si on les regroupe, cela prend plus de temps, augmentant la charge mentale. Et surtout, on se crée dans notre esprit une véritable "to do list" gigantesque qui semble nous submerger.

Les dictons populaires disent que "tout travail est un plaisir s'il est fait sans y penser". La règle de la minute permet de mettre en pratique cette vision. Moins d'une minute, c'est rien ; on effectue la tâche et on oublie. Ceux qui appliquent cette règle pendant une durée longue, par exemple un an observent que l'impact est notable. Quand vient le moment de faire le ménage, toutes ces petites choses qui s'accumulaient disparaissent. Au quotidien, la maison a une allure bien plus soignée.

La clé est simple : à chaque nouvelle tâche, la question est : "Peut-on la nettoyer ou la ranger en moins d'une minute ?" Si la réponse est oui, elle est effectuée. Beaucoup seraient surpris du nombre de choses qui peuvent être résolues en moins de soixante secondes et de l'impact positif sur le bien-être mental et l'apparence de la maison.