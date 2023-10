Les jardiniers l'ont bien compris, ces plantes vertes ont le pouvoir de limiter la condensation sur les fenêtres

Pour éviter la condensation sur les fenêtres et les murs, des jardiniers partagent les meilleures plantes d'intérieur à avoir chez soi.

Dès que le froid arrive en automne, nombreux sont ceux qui voient la condensation arriver sur les fenêtres, et vous êtes peut-être dans ce cas. La raison est simple : la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur est élevée. C'est un problème à prendre au sérieux car ces gouttes d'eau peuvent vite se transformer en problème d'humidité, et cela représente un vrai risque pour la santé pouvant engendrer des problèmes respiratoires, mais aussi pour l'habitat avec l'apparition de moisissures, la peinture qui s'écaille, etc.

S'il vous est déjà arrivé de vous réveiller et de voir de la condensation sur vos fenêtres en automne et en hiver, certains gestes sont à adopter d'urgence, comme essuyer l'eau sans attendre, aérer tous les jours, chauffer à environ 18 degrés, installer un déshumidificateur, ou encore éviter de faire sécher son linge à l'intérieur. Une autre astuce, bien connue des amateurs de jardinage, suggère une méthode entièrement naturelle pour lutter contre la condensation.

Elle consiste à utiliser le pouvoir de certaines plantes d'intérieur pour lutter contre l'humidité. Elles embellissent non seulement les maisons et appartements, mais elles offrent également des avantages supplémentaires, comme aider à éliminer la poussière et, mieux encore, empêcher la formation de condensation sur les fenêtres et les murs.

Plante chlorophytum ou plante araignée © 123RF - stockee

Parmi les plantes qui aident à lutter contre ce phénomène, on trouve :

Le chlorophytum, aussi appelée plante araignée, ;

La sansevieria, aussi appelée plante serpent ou "langue de belle-mère" ;

La fougère de Boston ;

La spatiphyllum.

Ces plantes sont les meilleures pour vous aider à faire face à des problèmes d'humidité. Elles possèdent des vertus dépolluantes, aident à assainir l'air que vous respirez, et vous aident à faire face à des problèmes d'humidité. Un dernier conseil, il est préférable de conserver ces plantes dans les zones de la maison où la condensation est la plus répandue, comme les cuisines, les salles de bains et les chambres.