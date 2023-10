Éliminez la condensation sur les fenêtres grâce à cet ingrédient que vous avez déjà dans votre cuisine

Les Français se préparent à affronter les problèmes de condensation d'automne à mesure que les températures chutent. Les passionnés partagent des astuces pour y remédier.

La France traverse actuellement une période de froid relativement fort avec des températures qui sont descendues jusqu'à -1°C en début de semaine dernière. L'automne est bien installé et avec les pluies du week-end, les foyers du pays font face à un défi saisonnier : l'apparition de condensation sur les fenêtres. La condensation est formée de gouttelettes d'eau qui apparaissent lorsque l'air chaud et humide rencontre une surface froide. Ce problème courant se manifeste sur les fenêtres pendant les mois froids car l'air chaud de la maison entre en contact avec les fenêtres froides.

Non seulement cela crée une barrière visuelle sur les fenêtres qui peut obscurcir la vue, mais si on ne s'en occupe pas, cela peut entraîner des problèmes plus sérieux. Si les fenêtres ne sont pas entretenues, l'humidité pourrait se transformer en moisissure dangereuse pour notre bien-être et pour l'ensemble de la maison. La moisissure peut abîmer les peintures ou les papiers-peints.

Sachant cela, les passionnés de ménage partagent leurs meilleures astuces pour éliminer la condensation. Beaucoup s'accordent à dire qu'un seul ingrédient simple est nécessaire pour éliminer définitivement l'humidité et la condensation. Si de nombreuses personnes font des suggestions comme investir dans un déshumidificateur ou simplement essuyer la condensation lorsqu'elle apparaît, une suggestion s'avère très populaire. Et elle se trouve probablement déjà dans la plupart des placards de cuisine.

Mettre du sel dans un plat et le placer devant le rebord de la fenêtre est une solution populaire, au point que certains déclarent : "Le sel fait des merveilles." D'autres confirment : "Mettez un bol de sel devant la fenêtre, il absorbe l'humidité", tandis que certains ajoutent : "Du sel dans un plat sur le rebord de la fenêtre, c'est économique et efficace."

Le sel est un agent hygroscopique, ce qui signifie qu'il a la capacité d'absorber l'humidité de l'air. Lorsqu'un plat rempli de sel est placé sous une fenêtre, le sel attire l'humidité ambiante avant qu'elle n'atteigne la vitre. Ainsi, il réduit la quantité d'humidité dans l'air près de la fenêtre, ce qui diminue la probabilité de formation de condensation sur la vitre. La condensation se forme lorsque l'air humide entre en contact avec une surface froide comme une vitre. En éliminant une partie de cette humidité avant qu'elle n'atteigne la surface froide, le sel peut donc aider à prévenir la formation de buée ou de gouttelettes d'eau sur la fenêtre.