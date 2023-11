Pour avoir un beau sapin à Noël, il faut l'acheter à un moment précis : voici la date idéale selon les pépiniéristes

Noël approche à grands pas, et pour beaucoup d'entre nous, l'achat du sapin de Noël est une tradition. Vous vous posez sûrement la question : quel est le meilleur moment pour acheter son sapin ?

La magie de Noël s'installe peu à peu dans les rues et les maisons. Choisir entre un sapin artificiel et un sapin naturel peut être une décision délicate, mais si vous optez pour la beauté et le parfum naturels d'un sapin frais, vous vous posez certainement la même question chaque année : quand acheter votre vrai sapin pour qu'il dure jusqu'à Noël ?

La réponse n'est pas si simple, et va dépendre de la variété, mais aussi s'il est coupé ou en pot. Nordmann, Epicéa, Nobilis, etc, voici la meilleure date pour avoir un joli sapin bien vert avec toutes ses épines pour le réveillon de Noël. Avant de déterminer quand acheter votre sapin, il est important de décider quel type de sapin vous souhaitez. Les variétés les plus courantes incluent le sapin Nordmann, le sapin épicéa, et le sapin noble. Chacun a ses propres caractéristiques en termes d'aiguilles, de parfum et de durée de vie.

Si vous aimez profiter de l'arôme frais du sapin tout au long de la saison des fêtes, il peut être judicieux d'acheter votre sapin tôt, dès fin novembre. Mais attention, il faut absolument acheter un sapin en pot. S'il est coupé, il ne tiendra pas jusqu'à Noël. L'avantage est qu'un sapin en pot pourra être replanté dans le jardin. L'inconvénient : son prix bien plus élevé.

Pour les sapins coupés, les pépiniéristes sont tous d'accord pour dire que la date idéale pour acheter son sapin pour qu'il soit le plus beau possible à Noël est une semaine avant Noël. Cette année, vous devriez donc l'acheter seulement le week-end du 16/17 décembre. Dans la réalité, la majorité des Français achètent leur sapin la première semaine de décembre. Un choix pas forcément judicieux car les épines risquent de tomber.

Si vous ne voulez avancer cette date idéale de quelques jours, c'est possible, mais voici quelques conseils. Préférez un sapin Nordmann ou Nobilis plutôt qu'un épicéa, il sont plus résistants et perdent moins leurs épines. Ils peuvent se garder trois à quatre semaines. Vous pourrez donc les acheter dès début décembre.

Si vous êtes un adepte du sapin épicéa pour son odeur inimitable, nous vous conseillons d'attendre un peu pour l'acheter. Cette variété est beaucoup plus fragile et perd ses épines. Attendez le plus tard possible pour l'acheter, au mieux plus tôt, une semaine à dix jours avant le réveillon, mais idéalement 3/4 jours avant Noël si vous voulez être sûr qu'il soit le plus beau pour les fêtes.