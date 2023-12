Une goutte de ce produit bon marché suffit pour éviter la condensation sur les fenêtres cet l'hiver

Une simple astuce avec un produit que nous avons tous dans notre cuisine permet de faire barrière aux gouttelettes d'eau.

L'hiver amène son lot de petits désagréments domestiques, comme la condensation sur les fenêtres. Voir apparaitre des gouttelettes sur les fenêtres l'hiver est un problème que beaucoup connaissent en hiver. Ce phénomène fréquent, particulièrement dans les cuisines et les salles de bains, est causé par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. En plus d'être inesthétique, la condensation crée une sensation d'humidité désagréable et favorise la formation de moisissures sur les fenêtres et les murs alentour.

Que faire ? Face à ce problème, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez bien sûr augmenter le chauffage dans votre logement (mais pas forcément économique), investir dans un déshumidificateur (mais bruyant), aérer plus, etc. Mais il existe aussi une astuce magique, simple et bon matché pour lutter contre la condensation.

Le secret ? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de liquide vaisselle et d'un chiffon. Lavez vos vitres comme d'habitude. Quand elles sont bien sèches, mettez une goutte de liquide vaisselle sur votre chiffon sec, ou à peine humide et frottez l'intérieur de vos fenêtres en faisant des mouvement circulaires pour éviter de faire des traces. Il est important de veiller à ce que le chiffon ne soit pas trop mouillé pour éviter la formation de mousse et de ne pas utiliser trop de produit, ce qui pourrait laisser des stries sur les fenêtres. Ensuite, passez un coup de chiffon sec sur toute la surface.

Mais pourquoi cette méthode à première vue étrange fonctionne-t-elle ? Selon plusieurs sites Web scientifiques, dont The Naked Scientists, la raison potentielle pour laquelle le produit vaisselle arrête la condensation vient de la texture cireuse et alcaline du savon. Elle empêche les molécules d'eau de coller au verre. Comme la vapeur n'a alors plus de surface lisse sur laquelle s'accrocher, elle ne peut pas former de buée sur les miroirs et les fenêtres de vos logements. Cette astuce simple et économique est une solution efficace pour réduire la condensation sur les fenêtres pendant les mois d'hiver. Avec juste une goutte de liquide vaisselle, vous pouvez dire adieu à la condensation et profiter pleinement de la chaleur et du confort de votre intérieur pendant l'hiver. Il suffisait d'y penser...