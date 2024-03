Trop peu de gens y pensent - Ces astuces vous font gagner de la place à la maison

Optimisez la place derrière le canapé avec un meuble

Parfois, on manque de place dans le salon et la salle à manger, et la pièce n'est pas facile à organiser. Vous pouvez coller un meuble fin de rangement derrière votre canapé. C'est à la fois pratique et esthétique. Vous pouvez faire pareil dans la chambre à coucher, en le mettant au pied du lit. © But