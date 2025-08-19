Adieu la verrière vue et revue, cette architecte donne la nouvelle tendance pour séparer deux pièces de façon élégante

La verrière sait se renouveler ! Voici les conseils d'une architecte d'intérieur pour la moderniser, ou la remplacer.

La verrière, longtemps considérée comme l'atout déco ultime, est-t-elle en train de se démoder ? Si elle reste "un des meilleurs moyens pour séparer deux pièces avec élégance grâce à sa capacité à maximiser la lumière naturelle", nous confie Aurore Pannier, architecte d'intérieur chez Parisdinterieur, son omniprésence dans les intérieurs contemporains incite toutefois certains à chercher des alternatives plus originales, moins vues partout.

Bonne nouvelle donc, la verrière n'est pas complètement has-been ! Pour lui donner une nouvelle vie, il suffit de la transformer par petites touches. Aurore Pannier nous donne ses conseils pour l'adopter avec style, sans se retrouver avec la classique verrière de style industriel dont on s'est lassé.

Pour plus d'originalité et de modernité, des cadres colorés, du bois, des formes courbes sont apparus. Si la transparence reste un critère essentiel, le verre peut être revisité sous une autre forme. Verre fumé, dépoli, texturé, ondulé ou même coloré : les options sont infinies pour moderniser l'effet de la verrière tout en conservant son atout lumière. Pour l'adopter de façon originale, on peut oser un mix de verre, une structure asymétrique ou l'intégrer dans des espaces moins communs que la cuisine, comme une salle de bain ou un dressing.

© Studio_Turin

Si vous cherchez vraiment une solution qui remplace la verrière, et qui laisse entrer la lumière, Aurore Pannier suggère l'utilisation des briques de verre qui reviennent sur le devant de la scène. La cloison en brique de verre, longtemps associée aux années 80, revient en force avec une touche contemporaine. Elle combine esthétisme et fonctionnalité en offrant une séparation lumineuse tout en préservant l'intimité grâce à ses effets de transparence. Facile à intégrer, elle convient aux styles industriels, rétro ou modernes. Idéale pour une salle de bain ou une cuisine, elle résiste à l'humidité et au temps.

Une autre solution très esthétique est le claustra de terre cuite, très tendance. Mais attention, cette solution ne convient pas pour tout le monde et pour tous les intérieurs nous prévient l'architecte d'intérieur. Et surtout, son principal inconvénient : ça n'isole pas du bruit.

Une autre alternative qui séduit de plus en plus, le claustra sculptural. Inspiré des paravents japonais ou des motifs art déco, le claustra est une option légère et graphique. En bois, métal ou même béton, il structure l'espace sans le cloisonner complètement. Bien conçu, le claustra peut transformer un intérieur banal en un espace raffiné et chaleureux.