Vous ne devez jamais peindre cet endroit précis de la maison - c'est très dangereux

Vous ne devriez jamais peindre complètement les murs de votre maison. On vous explique pourquoi.

Vous voulez donner un coup d'éclat à votre logement, ou tout simplement changer la déco ? Cette étape passe souvent par des travaux de peinture, et bien souvent, il est tentant de vouloir peindre chaque recoin de la maison afin d'obtenir un résultat harmonieux. Attention à ne pas commettre cette erreur très courante.

Il ne faut jamais peindre complètement les murs de votre maison. Certaines zones doivent impérativement être épargnées par le pinceau, et parmi elles, les prises électriques et les interrupteurs figurent en tête de liste. Si l'idée de peindre les prises et interrupteurs de la même couleur que vos murs est tentante, voici pourquoi vous devriez éviter. Peindre ces éléments n'est pas seulement une erreur esthétique, c'est aussi un véritable danger pour la sécurité de votre domicile.

© Ingo Bartussek - stock.adobe.com

Les prises de courant et les interrupteurs sont conçus pour assurer la distribution sécurisée de l'électricité dans votre maison. Appliquer de la peinture sur ces éléments peut causer des dysfonctionnements électriques et créer des situations dangereuses. En séchant, la peinture peut s'infiltrer dans les mécanismes internes et provoquer des courts-circuits. Ces derniers peuvent entraîner une surchauffe et, dans certains cas, déclencher un incendie domestique.

D'autre part, les matériaux utilisés dans la fabrication des prises et des interrupteurs sont spécialement choisis pour être résistants à la chaleur et aux arcs électriques. Lorsqu'ils sont recouverts de peinture, leur isolation peut être compromise. Cela réduit donc leur durée de vie. Recouvrir les prises de peinture risque également de masquer d'éventuels signes de surchauffe ou d'usure, retardant ainsi une intervention en cas de problème.

Aussi, une peinture non prévue pour supporter la chaleur peut se détériorer, devenir conductrice ou encore émettre des fumées toxiques en cas de surchauffe. Une prise peinte peut également constituer un risque pour les enfants et les animaux domestiques. La peinture peut s'écailler avec le temps, libérant des particules potentiellement toxiques qui pourraient être ingérées.

Si vous souhaitez un rendu esthétique soigné sans rogner sur les règles essentielles, plusieurs solutions existent. La première idée est de vous servir de vos meubles ou de plantes pour les dissimuler. Vous pouvez aussi utiliser des caches prises ou des cadres de prises décoratifs, mais aussi remplacer vos prises actuelles par des modèles plus design et plus décoratives. Vous pouvez même les assortir à vos interrupteurs. Cela permet d'harmoniser l'apparence de vos prises avec le reste de la pièce tout en assurant votre sécurité.