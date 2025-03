Voici dans quel cas "je ne mettrais pas de rideaux blancs dans le salon", confie une architecte d'intérieur

Bien que les rideaux blancs soient souvent une valeur sûre en décoration d'intérieur, attention à ne pas faire ce faux pas !

Lorsqu'il s'agit d'aménager un salon, le choix des rideaux joue un rôle crucial dans l'ambiance et l'harmonie de la pièce. C'est la touche finale qui peut faire toute la différence. Mais le rideau n'est pas seulement un atout déco, il peut aussi avoir une grande utilité. Si la lumière est essentielle dans une maison, une exposition constante peut aussi devenir une nuisance. Installer des rideaux devient une nécessité pour neutraliser la lumière, mais aussi la chaleur en plein été.

En plus d'adoucir l'entrée de la lumière naturelle, les rideaux habillent élégamment nos fenêtres et servent d'alliés pour maintenir l'intimité dans la maison. Mais attention à bien choisir vos rideaux, car tous ne conviennent pas à tous les espaces. Il faut tenir compte de nombreux paramètres, comme la couleur, l'épaisseur, l'opacité, le type de tissu, la longueur, la taille de la pièce... Si le blanc est souvent privilégié pour son aspect lumineux et intemporel, Raquel Chamorro, architecte d'intérieur espagnole depuis plus de 25 ans, met en garde contre certaines situations où les rideaux blancs pourraient ne pas être le meilleur choix.

© Roman - stock.adobe.com

Pour l'architecte d'intérieur, une erreur est souvent commise, celle de choisir des rideaux blancs par défaut car cela va avec tout. "La seule occasion optimale pour le blanc est lorsque le mur et la décoration sont modernes et dans le même ton", explique Raquel Chamorro. Si les murs ne sont pas blancs, on évite les rideaux blancs.

Pour la spécialiste, le choix de rideaux de couleur est préférable dans de nombreux cas. Par exemple, mettre des rideaux blancs "si les murs sont peints dans une couleur" est une erreur selon l'architecte d'intérieur car "le blanc n'habille pas et n'enveloppe pas l'espace". Le point essentiel est de choisir des couleurs qui "correspondent ou se coordonnent avec le ton du mur" selon la spécialiste.

Raquel Chamorro partage également au site espagnol Interiores les erreurs à éviter lorsque l'on installe des rideaux dans le salon :