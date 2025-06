Cette architecte d'intérieur est formelle : "dans une chambre, c'est une erreur de placer le lit à cet endroit"

Une architecte d'intérieur met en garde : placer le lit de la chambre à cet endroit est une erreur à éviter. Découvrez pourquoi et comment bien agencer votre espace nuit.

Aménager une chambre nécessite une réflexion approfondie, car la qualité de notre sommeil en dépend. Si le lit constitue généralement la pièce maîtresse autour de laquelle s'organise le reste du mobilier, il convient cependant de ne pas le placer n'importe où. Il en va de votre bien-être suivant les conseils du feng shui mais aussi de votre confort au quotidien, notamment pour assurer une bonne circulation dans l'espace.

Emma Guillén, architecte d'intérieur espagnole, collabore avec de nombreux projets immobiliers de l'autre côté des Pyrénées. Interrogée par le magazine spécialisé Revista Interiores, elle a donné l'erreur courante à éviter. L'experte s'est penchée sur une maladresse réalisée par de nombreuses personnes, placer le lit à cet endroit "Nous aurons alors une mauvaise circulation", prévient-elle. Cette disposition peut créer un obstacle au passage et donner une impression d'espace réduit.

Pour éviter cette bévue, un réflexe est à prendre : éviter de placer le lit sur le même pan de mur que la porte d'entrée de la pièce. Alors, où placer le lit idéalement ? L'experte suggère de le positionner sur le mur faisant face à la porte d'entrée, "en laissant la fenêtre sur un côté". Cette configuration permet d'optimiser la circulation dans la pièce tout en procurant une sensation de sécurité et de confort propice au repos.

Dans le cas d'une suite parentale avec salle de bain attenante, mieux vaut éviter d'accoler le lit au mur le plus long, dans l'axe direct de l'entrée. "En installant le lit sur le mur le plus court et le plus éloigné de la porte, on gagne en espace de rangement et en intimité", souligne Emma Guillén. Bien sûr, tout dépend de l'orientation de la pièce, de sa taille et de sa forme. Mais, bonne nouvelle, d'autres détails sont aussi à prendre en compte.

Outre l'emplacement de la zone de couchage, l'architecte prodigue ainsi d'autres astuces pour une chambre bien pensée. Côté éclairage, elle déconseille les points lumineux directement au-dessus du lit. La solution ? "Placer des spots intégrés dans le placard, aux pieds du lit et un éclairage indirect et tamisé derrière la tête de lit, pour une ambiance chaleureuse". Enfin, si vous optez pour un tapis, veillez à ce qu'il dépasse des contours du lit. Un modèle trop petit qui s'arrêterait à mi-chemin est à proscrire, mieux vaut un tapis qui "déborde de tous les côtés".