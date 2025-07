C'est le signe d'une maison bien rangée : on n'y voit jamais ces 5 objets

Oubliez ces objets si vous voulez une maison parfaitement rangée !

Vous rêvez d'une maison enfin bien rangée et facile à ordonner même après une semaine animée ? Vous n'osez imaginer un intérieur où chaque chose est à sa place ? Ce n'est pas si difficile, surtout si on adopte cette méthode, inspirée d'experts en rangement. Ces vrais pros de l'organisation ont une petite routine facile à mettre en place. Elle repose surtout sur un principe : savoir se séparer de certains objets pour faire de la place et s'astreindre à quelques réflexes.

En premier lieu, direction les placards pour en sortir tout ce qui est cassé. Soyez honnête avec vous-même, si vous avez promis de réparer un objet abîmé ou qui n'est plus en état de marche et que vous ne l'avez toujours pas fait, c'est sans doute qu'il ne vous est pas vraiment indispensable. Professionnelle du rangement, Alisson Flinn a résumé ce constat sans appel : "Si quelque chose n'est plus fonctionnel, vous ne le trouverez pas dans une maison bien organisée car il ne sert plus à rien".

Passons ensuite à la cuisine... Un tri régulier du réfrigérateur, du congélateur et des placards est indispensable pour se débarrasser des produits périmés. En achetant uniquement ce dont on a besoin, on limite ce genre de gaspillage. Toujours dans cette pièce, limiter le nombre d'appareils et accessoires qui traînent sur le plan de travail facilite grandement la préparation des repas et le nettoyage. L'idéal est que tout puisse être rangé dans les tiroirs et placards. Quitte à faire du tri..

Vous avez besoin de place ? Voici justement un objet qui prend inutilement de la place et rarement bien rangé : nos Tupperwares et autres boîtes en plastique. "À moins que vous n'utilisiez vos récipients comme des bols, ne pas avoir de couvercle est inutile", tranche un autre expert, Blake Jones interrogé par Southern Living. Videz aussi vos tiroirs des vieux modes d'emploi. "La plupart sont accessibles en ligne de nos jours, ce qui rend obsolète la nécessité de les conserver en version papier", assure-t-il. On jette et on fait de la place.

En parlant de papier, allez-vous vraiment lire ces vieux journaux ou prospectus qui traînent ? La plupart du temps, ils finiront de toute façon à la poubelle. Autant ne pas attendre et encombrer votre table ou votre salon. Même chose au retour des courses ou d'une session shopping : on ne traîne pas, on range nos achats et on jette illico les sacs ou emballages.

Si cette session shopping avait pour but de renouveler votre garde-robe, il est alors sans doute temps de se séparer des vêtements qu'on ne porte pas. Côté dressing, on évite de conserver des vêtements qui ne nous vont plus ou ne nous mettent pas en valeur, sous prétexte qu'ils pourraient resservir un jour. Vous l'avez compris, chaque objet doit avoir une place dédiée et y être rangé dès votre retour à la maison. Voilà 5 bonnes habitudes à prendre qui peuvent tout changer dans votre intérieur.