Cinq degrés de moins chez vous : ce climatiseur fait maison est fabriqué à partir de cartons et bouteilles en plastique

Un climatiseur écologique et innovant, baptisé Eco-Cooler, est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclée

Connaissez-vous Eco-Cooler ? Non, le principe de ce climatiseur fait-maison équipe pourtant déjà de nombreux logements dans le pays de son inventeur, le Bangladesh. Face aux vagues de chaleur et au manque d'accès à l'électricité, Ashis Paul, directeur créatif bangladais, a inventé l'Eco-Cooler. Ce climatiseur écologique utilise des bouteilles en plastique recyclées pour rafraîchir l'air intérieur, sans consommer d'énergie.

Le principe de l'Eco-Cooler repose sur l'effet Joule-Thomson : lorsqu'un gaz se détend, sa température baisse. En faisant passer l'air chaud à travers le goulot des bouteilles, on provoque une chute de température pouvant atteindre 5°C. Simple et efficace !

L'idée de l'Eco-Cooler est effectivement née d'une discussion avec sa fille sur l'effet Joule-Thomson, un principe thermodynamique décrivant la baisse de température d'un gaz lors de sa détente. "Pour vérifier, soufflez de l'air dans votre main, la bouche ouverte ; l'air est chaud. Si vous le faites les lèvres pincées, l'air est plus froid. Simple", explique-t-il. Inspiré par ce concept, Ashis Paul a cherché à l'appliquer pour créer un dispositif capable de rafraîchir l'air intérieur des habitations, sans recours à l'électricité.

Son invention repose sur un principe simple mais ingénieux : des bouteilles en plastique recyclées sont réutilisées. Pour fabriquer votre Eco-Cooler, rien de plus facile :

Récupérez des bouteilles en plastique de 2 litres et coupez-les en deux.

Prenez un support (planche, carton, grille...) de la taille de votre fenêtre. Percez-y des trous correspondant au diamètre des goulots.

Insérez les goulots côté intérieur dans les trous, en positionnant la partie supérieure des bouteilles vers l'extérieur. Fixez-les solidement.

Placez votre panneau Eco-Cooler dans l'encadrement de la fenêtre, goulots orientés vers la pièce à rafraîchir.

Laissez l'air chaud entrer dans les bouteilles : en se comprimant dans les goulots, il se rafraîchit avant de pénétrer dans la pièce.

© Eco-Cooler

Et voilà ! Votre climatiseur écolo et gratuit est prêt à l'emploi. Ashis Paul a partagé ses plans en accès libre sur internet. Son invention a déjà équipé plus de 25 000 foyers dans les villages reculés du Bangladesh, où la chaleur peut facilement atteindre et dépasser les 45°C sous les toits en tôle.

Selon le journal espagnol El Pais, la technique a même été utilisée par la force indienne de maintien de la paix déployée au Liban (Force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL) en 2017 pour refroidir les postes de garde ! " Le plus intéressant avec cette invention, c'est qu'elle permet de valoriser un déchet : réduire à la fois les déchets de bouteilles en plastique et les températures insupportables, décrivait alors le lieutenant-colonel Singh. "C'est vraiment incroyable de voir comment une invention aussi simple peut améliorer considérablement les conditions de travail des soldats de l'ONU tout en réduisant une quantité considérable de déchets plastiques."