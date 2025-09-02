Cet expert en rénovation l'assure, "poser ce carrelage dans la cuisine peut vous faire économiser entre 1500 et 2000 euros"

La cuisine, pièce maîtresse d'un logement, peut être rénovée à moindre coût grâce à des astuces simples et efficaces. Un expert en rénovation partage son astuce.

La cuisine est l'une des pièces les plus appréciées des Français... et des acheteurs. Au moment de visiter une maison,un joli extérieur, une salle de bain accueillante ou une chambre spacieuse et cosy peuvent déclencher un coup de coeur. Il faut pourtant surtout surveiller l'état de la cuisine ! Cet espace fondamental a un autre atout par rapport à ces dernières pièces : une rénovation y représente tout de suite un sacré budget. Si la cuisine est en mauvais état ou vieillotte et demande un rafraîchissement, les coûts peuvent s'envoler. De quoi très vite rebuter un acheteur ! Il existe pourtant quelques techniques à moindre coût pour donner un coup de jeune à votre cuisine.

Alejandro Ortiz, expert en rénovation et investisseur, partage sur sa chaîne YouTube des conseils pour obtenir la cuisine de ses rêves au meilleur prix. Dans l'une de ses vidéos, il explique en détail comment économiser lors d'une rénovation de cuisine. "La cuisine est devenue l'une des pièces les plus appréciées dans un logement, tant par les propriétaires que par les locataires", explique-t-il sur sa chaîne.

Pour Alejandro Ortiz, une question clé se pose avant d'envisager quoi que ce soit : "Est-il nécessaire de procéder à une rénovation complète ou est-il possible d'opter pour des solutions intermédiaires et plus économiques ?" Il illustre son propos par une analogie avec le monde de la gastronomie bien sûr ! "Une recette simple avec des ingrédients bon marché peut être délicieuse, tout comme une rénovation bien pensée ne nécessite pas de grands frais de luxe pour être efficace".

L'expert insiste sur l'importance de vérifier les fondations de la cuisine, à savoir la plomberie, l'électricité et le carrelage, avant de déterminer le type de rénovation nécessaire. "Si ces trois aspects sont en bon état, il est possible de procéder à un simple rafraîchissement sans avoir à entreprendre de gros travaux", révèle Alejandro dans sa vidéo. Parmi ses astuces pour rénover sa cuisine à moindre coût, l'utilisation de stickers sur le carrelage mural se distingue. "Poser des stickers adhésifs dans la cuisine peut représenter une économie de 1 500 à 2 000 euros uniquement sur le carrelage", explique-t-il.

Elle vous évitera de casser le carrelage mural, ce qui peut représenter d'autres frais insoupçonnés comme la pose d'une nouvelle cloison si l'ancienne a été endommagée en décollant le carrelage. Ce qui arrive très souvent... En quelques années, ces stickers se sont démocratisés. Faciles à poser et à retirer, ils peuvent coller à de nombreux styles de cuisine. Cette solution est donc idéale pour les personnes souhaitant vendre rapidement leur bien ou pour les locataires désireux de personnaliser leur espace sans engager de dépenses importantes.