Dites adieu à la table de chevet : cette invention d'IKEA libère de l'espace dans la chambre (et cela ne coûte que 5 euros)

Fini l'encombrement des tables de chevet, place à l'optimisation de l'espace avec cette invention Ikea à 5 euros.

Une table de chevet, c'est bien pratique mais ça prend de la place, surtout quand on veut en placer deux de chaque côté du lit ! Or, ce n'est pas toujours possible dans toutes les chambres. Heureusement, il existe des solutions pour s'en passer. Les têtes de lits avec rangement en sont unes mais cela demande de l'investissement, du temps et un certain budget. Rien de tout ça avec cette nouvelle invention d'Ikea à... 5 euros. Ce petit support est très pratique et peut remplacer avantageusement une imposante table de chevet.

Pratique quand on sait qu'optimiser l'espace dans une chambre relève souvent du casse-tête. En cette rentrée propice au tri et au rangement, voici une idée qui va redonner une sensation d'espace et de modernité à votre espace nuit. Ultra compacte avec ses dimensions de 30cm x 26cm, cette petite étagère permet de remplacer avantageusement une table de chevet traditionnelle qui prend de la place au sol. Son secret ? Elle est fixée au mur et ne prend donc pas de place au sol. Vous pouvez le positionner en hauteur au dessus du lit pour faire un petit coin déco cosy.

Ses dimensions lui permettent d'offrir juste assez d'espace pour poser un livre, un réveil ou une petite lampe de chevet. Autre atout de la tablette LACK : son esthétique épurée, avec ses fixations invisibles, s'adapte à tous les styles de décoration. Elle est d'ailleurs disponible en quatre coloris : blanc, blanc effet chêne, rouge ou brun noir. De quoi trouver la teinte qui s'intégrera parfaitement dans votre chambre.

© IKEA

Bien que compacte, l'étagère LACK peut supporter une charge maximale de 3 kg si elle est correctement fixée au mur. Des consoles de fixation discrètes sont fournies, il ne vous restera qu'à acheter les vis adaptées à votre type de mur. Un client témoigne : "La mise en place est facile, il faut être précis dans le perçage du support et méthodique dans l'installation pour avoir un bon rendu et une étagère stable. Bonne qualité, facilité d'installation. A voir la solidité sur le long terme."

Si vous avez besoin de plus d'espace de rangement, sachez que la gamme LACK propose des tablettes plus longues pour s'adapter à tous les usages. Un autre client partage son expérience : "Nous avons acheté plusieurs étagères LACK en différentes longueurs pour construire une bibliothèque en zigzag, on en est ravi." Car effectivement, il est aussi possible d'opter pour des versions plus larges, les modèles LACK présentant plusieurs configurations. Définitivement très pratique !