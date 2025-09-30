Ce petit organiseur ne coûte que quelques euros chez Action, il va révolutionner l'organisation de la cuisine et la salle de bain

Ce produit malin et pas cher peut vous simplifier la vie au quotidien.

Chaque chose à sa place... En théorie ! Pas facile de toujours avoir une cuisine bien rangée, un réfrigérateur où tout est facilement accessible et rangé de manière harmonieuse. On peut aussi citer la salle de bains vite envahie par les produits divers et variés, les bouteilles de gel douche, de shampoing, les brosses à dents, les serviettes...

Heureusement, certains produits peuvent vous aider. Pas besoin de dépenser une fortune en meuble de rangement, en étagère ou de transformer une pièce en buanderie, certains petits objets coutent quelques euros et peuvent vous changer la vie. C'est le cas de ce produit vendu chez Action à 3 euros.

Il s'avère très pratique pour garder la cuisine et la salle de bain bien rangées tout en permettant d'accéder facilement aux objets. Vous l'avez compris, il s'agit d'un petit organiseur circulaire rotatif, d'un diamètre de 28 cm. Son secret ? Il peut pivoter sur 360°, offrant ainsi une vue d'ensemble et un accès direct à son contenu. Dans la cuisine, il est idéal pour organiser les boîtes de conserve, les bouteilles et récipients divers dans les placards ou sur le plan de travail.

Fini de fouiller au fond des étagères et de renverser des choses en cherchant un produit ! Un simple mouvement et vous attrapez ce dont vous avez besoin. C'est également très pratique dans le réfrigérateur pour les condiments, sauces et autres petits pots qui s'accumulent et qui manquent de se renverser. Avec le rebord de cet organiseur, les risques seront limités.

La version chez Ikea, vendue moins de 10 euros © Ikea

La salle de bain aussi a tout à y gagner. Disposé sur une étagère ou un meuble, ce plateau tournant permet de rassembler au même endroit produits de beauté, soins pour cheveux, accessoires, etc. Tout en les gardant parfaitement accessibles. Là encore, en un tour de main, vous récupérez votre brosse à dents ou votre crème sans rien faire tomber. Les bords relevés de l'organiseur évitent justement que les objets ne glissent quand on le fait pivoter.

Si vous n'avez pas d'Action à proximité (voir le produit), sachez que des produits similaires existent dans d'autres enseignes, à des tarifs certes plus élevés mais toujours abordables. On trouve ainsi chez Ikea le plateau pivotant KLIPPKAKTUS à 9,99€. Monté sur billes et résistant, il offre les mêmes fonctionnalités avec une charge maximale de 5 kg. Réalisé en plastique PET transparent de qualité supérieure, sans BPA, ce produit est à la fois léger et résistant. Ses poignées latérales en facilitent la prise en main. Et bien sûr, il se nettoie très facilement à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse.