Vos invités ne voient que ça (et vous pas du tout !) : 3 choses qu'ils remarquent immédiatement dans votre cuisine

Trois détails de votre cuisine que vos invités remarqueront à coup sûr.

L'automne s'installe et à nous les week-ends cosy à la maison ! Raclette party, anniversaires, fête d'Halloween ou goûter crêpes avec les enfants, peut-être avez-vous prévu d'inviter de la famille ou des amis lors des prochains week-ends. Si l'on prend généralement soin du salon et de la table, la cuisine peut parfois être un peu négligée. Grave erreur car vos invités y passeront sans doute, ne serait-ce que pour demander si vous avez besoin d'un coup de main. Certains détails dans cette pièce peuvent alors vous trahir et donner une mauvaise impression.

La première impression est celle de votre entrée ou de l'odeur qui règne dans la maison. Mais dans la cuisine, ce sont de petits détails qui peuvent sauter aux yeux des invités alors qu'ils vous échappent totalement, pris dans le train-train quotidien ! Trois éléments attirent ainsi immédiatement le regard des convives lorsqu'ils entrent dans une cuisine.

Le premier est le porte-épices ou les boîtes mal rangées. La poussière et les restes d'épices qui s'accumulent avec le temps sont rarement remarqués par les habitants mais sautent aux yeux des visiteurs curieux. Un porte-épices sale donne une piètre image de l'entretien de la cuisine... et laisse songeur sur l'hygiène au moment de se mettre à table. Puisqu'on parle de table, la table de cuisine capte également l'attention. Le désordre apparent peut aussi faire mauvais genre. Courriers, clés, listes de tâches et sacs s'y amoncellent rapidement et on oublie souvent de les ranger. Une table dégagée, avec un vase de fleurs ou un bol de fruits, offre une vision plus agréable et montre le soin apporté à la pièce.

Enfin, le désordre des emballages alimentaires n'échappe pas aux regards. Des paquets ouverts de céréales, pâtes ou autres aliments ainsi que des sachets de thé ou des gâteaux en vrac renvoient une impression de négligence peu appétissante. Il est recommandé de ranger les emballages entamés dans des placards fermés ou des bocaux en verre afin de préserver une apparence soignée.

Même chose évidemment pour les poubelles. Pensez à les vider et les descendre avant que vos invités arrivent. Avec le tri sélectif, on peut avoir tendance à accumuler le verre d'un côté, les emballage en carton ou le plastique d'un autre avant d'aller les mettre dans les bacs dédiés dans la rue ou attendre le prochain passage du camion-poubelle en bas de chez vous. Ils donnent hélas un aspect négligé. Sans compter les odeurs...