Cette méthode pour ranger sans stress ne prend que 10 minutes

Cette méthode de rangement transforme le ménage en une activité fluide, sans culpabilité ni pression. Et ce, pendant seulement 10 minutes !

Le rangement… Ce mot peut suffire à provoquer des sueurs froides chez bon nombre d'entre nous. Vaisselle qui s'accumule, vêtements à plier, poubelle à sortir… Le ménage peut vite devenir une source de stress, et, bien souvent, la procrastination prend le dessus.

Lydia Hayman, journaliste chez Homes & Gardens, a partagé une méthode simple mais redoutable pour venir à bout de ces petites tâches : la méthode du "Papillon Dimanche", un concept de rangement et de désencombrement qui pourrait bien changer votre vision du ménage. La rédactrice se décrit comme ayant un "cerveau papillon", ce qui l'empêche de se concentrer sur une seule chose à la fois. Cette méthode lui permet de garder un rythme naturel au lieu de suivre un ordre précis.

Concrètement, au lieu de suivre un ordre strict, elle parcourt sa maison et range, désencombre ou nettoie tout ce qui attire son attention. "Je continue encore et encore jusqu'à ce que toutes les tâches soient terminées et que l'espace paraisse plus léger et plus lumineux !" Bien que la rédactrice vive dans un "très petit appartement d'une chambre", cette méthode fonctionne aussi bien dans une grande maison. A condition d'adapter légèrement cette routine de ménage... Rebecca Jo-Rushdy, organisatrice professionnelle, recommande ainsi de se concentrer sur une seule zone à la fois. "Sinon, votre esprit vagabondera constamment et vous vous retrouverez avec de nombreux espaces inachevés et encombrés."

© 123RF

Vous pouvez commencer par dégager les surfaces et jeter les ordures. Cela vous permettra de constater des progrès immédiats et de réduire le stress. L'experte du rangement conseille de ranger pendant 10 à 15 minutes pour canaliser cette énergie diffuse et éviter qu'elle ne dure trop longtemps. Pour passer le temps et occuper son cerveau, Lydia écoute un livre audio ou une playlist. Un détail qui fait toute la différence car la musique ou une histoire permet au cerveau de libérer de la dopamine (hormone du bonheur) et de réduire la production de cortisol (hormone du stress).

Cette méthode est particulièrement efficace pour les personnes neuro divergentes ou celles souffrant de procrastination ou de troubles de l'attention, comme le TDAH. Rebecca, qui est neuro divergente, déclare que "ce mouvement fluide et visuel d'un espace à l'autre, est tellement parlant" : "Notre cerveau réagit instantanément aux stimuli et cherche à répondre à ce que nous voyons sur le moment, ce qui peut s'avérer très efficace une fois que vous avez désencombré votre espace et que vous avez clairement rangé vos affaires." Et pour y parvenir, la méthode du "Papillon du dimanche" n'attend plus qu'à être appliquée !