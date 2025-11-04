Le chauffage est allumé et vous avez toujours froid ? Voici ce qu'il faut vérifier avant de monter la température

Le chauffage est allumé mais vous avez toujours froid ? Quelques gestes peuvent faire la différence.

C'est un cauchemar pour certaines personnes, les plus frileuses. Le gilet a été vite enfilé, le pull est depuis longtemps sorti du placard mais rien n'y fait : vous avez toujours froid ! Or, le chauffage est déjà allumé... Retenez tout d'abord que l'organisme met un peu de temps à s'adapter à la baisse des températures et à l'humidité.

L'automne, avec ses variations encore importantes de température, contribue à cette sensation de froid. La fatigue, le stress ou l'avancée en âge peuvent zussi accentuer cette sensation. Mais rassurez-vous, il existe des solutions pour améliorer votre confort sans pousser le thermostat à fond... et devoir surveiller avec anxiété sa facture d'énergie.

Avant tout, il est important de comprendre que la température affichée ne reflète pas toujours la chaleur ressentie. L'isolation, l'humidité et les courants d'air jouent tous un rôle majeur dans notre perception du froid. Une mauvaise isolation, par exemple au niveau des murs, des fenêtres ou du sol, laisse échapper la chaleur accumulée. Résultat : même avec le chauffage réglé à 20°C, vous grelottez !

Premier réflexe : contrôler l'humidité de votre maison. L'excès d'humidité peut vite rendre l'atmosphère inconfortable en donnant une sensation d'air lourd et en refroidissant les surfaces. À l'inverse, un air trop sec, souvent dû au chauffage en hiver, accentue l'impression de froid en déshydratant la peau. Le premier conseil peut paraître contre-productif mais il est indispensable et très efficace pour chasser l'humidité ambiante : aérer quelques minutes le matin et le soir.

Si ça ne suffit pas, mieux vaudra contrôler l'humidité stagnante chez vous. L'idéal est de maintenir un taux d'humidité entre 40 et 60%. Un déshumidificateur peut vous y aider, par exemple si vous l'installez dans la salle de bains ou dans les grandes pièces.

On passe ensuite à la chasse aux courants d'air ! Pensez à vérifier vos ouvertures : dessous de portes, fenêtres... Il ne faut absolument pas tout colmater pour ne pas empêcher le renouvellement de l'air mais un boudin de porte peut par exemple faire une vraie différence. Certains pièges se cachent aussi là où ne s'y attend pas. Une cheminée par exemple est un bon moyen de faire de la chaleur... Sauf si on ne l'utilise pas ! Dans ce cas, il faut absolument fermer le conduit par le biais de la trappe souvent présente. " Cela a transformé mon salon – le conduit n'aspirait plus toute la chaleur de la maison", confiait en 2023 une lectrice de la BBC.

De petits investissements à la maison peuvent aussi faire la différence. Pensez à installer des rideaux épais qui isolent du froid venant des fenêtres, surtout la nuit. Au sol, les tapis offrent une surface chaude et douillette pour vos pieds. Côté ambiance, quelques bougies ou un éclairage tamisé contribueront aussi à créer une atmosphère chaleureuse et à réduire la sensation de froid.

Enfin, mieux vaut se chauffer soi-même que toute la pièce. Plutôt que de monter le chauffage, pensez à vous couvrir en superposant les couches de vêtements isolants et confortables comme la laine. Le plaid de mamie est aussi à ressortir à cette saison. Effet cosy garanti !