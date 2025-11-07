Nos grands-mères avaient bien raison : c'est l'astuce pour mieux faire passer la lumière en hiver

Une tendance rétro fait son grand retour pour laisser passer la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.

L'hiver s'installe, les jours raccourcissent et la lumière naturelle se fait cruellement désiré dans certains intérieurs. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à ressentir ce manque de clarté. D'après une étude menée par OpinionWay pour VELUX, à peine 18 % des Français se déclarent pleinement satisfaits de la lumière naturelle dans leur intérieur, le salon étant la pièce la plus souvent citée comme manquant de luminosité.

Pour essayer de faire rentrer plus de lumière chez soi, certains placent des miroirs, d'autres peignent les murs en blancs ou construisent des puits de lumières... La solution que beaucoup oublie se trouve pourtant juste sous notre nez : les rideaux, fidèles alliés de nos fenêtres pour garantir l'intimité. Si vous avez succombé aux nouveaux modèles, lourds et opaques, vous avez sans doute remarqué qu'ils alourdissent vos pièces et étouffent la clarté. Il est temps de revenir aux basiques !

© kip02kas

Les rideaux préférés de nos grands-mères, au contraire, préservent l'intimité tout en laissant la lumière se faufiler dans la pièce. Le secret réside dans le voilage, textile discret, léger et aérien. Presque invisible, il filtre la lumière du soleil sans jamais l'interrompre. Le tout, en préservant l'intimité ! Même si le voilage était principalement utilisé dans un style rustique et vintage, il est aujourd'hui plus tendance que jamais, comme souligné par le magazine spécialisé Arquitectura y Diseño.

Niveau matière, vous pouvez miser sur des classiques indémodables comme le coton ou la mousseline pour une fluidité discrète, ou choisir des options plus texturées et modernes comme le lin, prisé pour son côté naturel et écolo-chic. L'organza ou l'étamine peuvent, quand à eux, donner un rendu plus sophistiqué.

Pour maximiser l'effet de clarté, privilégiez les tons neutres qui optimisent la diffusion de la lumière. Le choix est vaste : blancs cassés, crèmes, taupe, ou gris chauds... N'hésitez pas à superposer deux voilages ! Associez un premier rideau neutre à un second dans une teinte plus chaude (beige, terracota, jaune pâle). Cela créera de la chaleur et de la profondeur sans assombrir la pièce. Pour ajouter de l'élégance, la décoratrice d'intérieure Júlia Casals préconise que le rideau soit assez long pour qu'il touche ou effleure le sol.

Si vous préférez les formats courts, les vitrages droits et les brise-bise offrent des alternatives originales et légères. Souvent confectionnés à partir de matières délicates (dentelle ou macramé), ils apportent une charmante touche rétro. L'ultime secret pour un look parfait est de l'accorder subtilement avec d'autres éléments de la pièce​​​​​, comme les coussins ou abat-jours.