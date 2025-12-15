Fini le mauvais goût ! Voici la décoration de Noël chic et tendance qu'il vous faut selon cette experte

Vous voulez une décoration élégante et au goût du jour pour Noël ? Découvrez les règles d'or d'une experte.

Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Si Noël est votre moment préféré, vous avez déjà sans doute décoré la maison en trouvant le style qui sublimera votre foyer pour les fêtes de fin d'année. Mais êtes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur ?

Chaque année, vous ressortez la même décoration issue de la même boîte étiquetée "Décoration de Noël" et y ajoutez une petit touche de nouveauté ? C'est bien mais il est temps de se poser les bonnes questions pour ne pas tomber dans le ringard ! Le secret d'une décoration de Noël réussie, selon l'experte en décoration d'intérieur Mar Gausachs, est de "trouver le juste milieu : une décoration chaleureuse et festive sans sacrifier l'élégance".

Et pour atteindre cet équilibre parfait, son premier conseil est sans appel : faites un tri drastique de ce que vous possédez déjà. Fini l'accumulation de décorations dont on a du mal à se séparer sous prétexte qu'elles sont "mignonnes", ou ces vieux cadeaux que l'on expose dans conviction. Ce tri est essentiel, car "l'habitude peut engendrer un encombrement visuel" explique-t-elle à Architectura et Diseno. Prenez le temps d'examiner chaque pièce et demandez-vous sincèrement ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui. Si vous ne l'aimez plus ou qu'elle ne correspond plus à votre style de vie actuel, il est grand temps de vous en séparer.

© jelena990

Une fois le tri effectué, définissez une palette de couleur stricte et tenez vous en ! Nous vous conseillons de ne pas excéder trois teintes principales pour garantir l'harmonie. L es tons naturels, les verts, le lin, le bois, et l'or antique ou des touches de bordeaux sont toujours des valeurs sûres selon l'experte. Pour celles et ceux qui souhaitent innover, oubliez le duo classique rouge et vert. Tournez vous plutôt vers le vert sauge et les tons argile ou terre cuite, plus sophistiqué.

N'oubliez pas, il est inutile de surcharger votre décoration ! Pour l'experte, un arbre bien décoré, avec des guirlandes lumineuses et quelques bougies ou branches suffit amplement à créer une ambiance magique. Et oui, les espaces eux aussi ont besoin de respirer. Surtout, évitez les paillettes artificielles et les strass en excès ! Cela modifie l'atmosphère générale selon Mar Gausachs, alors que "l'élégance réside dans la sérénité visuelle."

Concernant l'éclairage, privilégiez des ampoules à lumière chaude, voire aux tons ambrés, et des guirlandes lumineuses discrètes. Les lumières aux tons froids, au contraire, ont tendance à rendre l'espace moins intime et chaleureux. Chose qu'on veut absolument éviter à Noël! Enfin et surtout, cherchez l'authenticité ! Allez dénicher des objets chargés d'histoires qui vous ressemblent, et n'hésitez pas à les mélanger avec des décorations artisanales ou des héritages familiaux. C'est les objets qui ont une âme qui rendent un espace vraiment spécial !