C'est la meilleure date pour décorer sa maison pour Noël... Et ça tombe un week-end

Décorer sa maison pour Noël à ce jour-là est une tradition.

Certaines enseignes de grands magasins ont déjà installé leur décoration de Noël, les chaînes de télévisions diffusent leur premiers téléfilms, et la senteur des vins chauds s'échappent des premiers marchés de Noël qui ont ouvert leurs portes. Pas de doute, les fêtes de fin d'année approchent !

Face à cette ferveur, une question brûlante s'impose dans les foyers : quand est-il acceptable et même idéal de commencer à décorer sa maison ? Il y a les impatients, qui ont déjà sortis du grenier la vieille boîte "décoration de Noel". Et puis, il y a les patients, ceux qui sont encore en pleine réflexion sur le style qui sublimera leur foyer cette année, ou qui attendent sagement les premières semaines de décembre.

Si vous faites partie des plus impatients, vous auriez bien raison de céder à la magie de Noël ! Une étude menée par le psychanalyste anglais Steve McKeown a montré que mettre en place ses décorations de Noël longtemps à l'avance nous offre un retour en enfance, provoquant un pic de dopamine, cette précieuse hormone du bonheur. Vous êtes donc les plus heureux !

© khozainuzzuhri

Ceci étant dit, il existe dans la tradition une date précise pour commencer cette joyeuse installation. Eh oui, le moment idéal pour acheter le sapin et décorer votre maison se situe fin novembre, et plus précisément le 30 novembre. Pourquoi cette date ? Tout simplement parce qu'elle marque le début de l'Avent, le compte à rebours traditionnel et spirituel avant Noël.

L'Avent, du latin "adventus" qui signifie "arrivée", est cette période qui dure les quatre dimanches précédant Noël. Traditionnellement, c'est une période de recueillement, d'espérance et de joyeuse préparation à la venue du Christ. Et cette année, on a de la chance ! Le début de l'Avent, le 30 novembre donc, tombe un dimanche, offrant le week-end parfait pour démarrer la décoration en famille et honorer ainsi une longue tradition chrétienne.

Bien sûr, cette date n'est qu'une suggestion. Si vous vous situez plutôt dans la tradition orthodoxe, le sapin s'installe généralement le 6 décembre, pour célébrer la Saint-Nicolas. Pour d'autres, le véritable coup d'envoi est le 1er décembre, jour où s'ouvre la première case du calendrier de l'Avent. Les plus patients attendent le 13 décembre (12 jours avant la Noël) ou repoussent même la décoration jusqu'au 21 décembre, jour du solstice d'hiver. Qu'importe votre choix, la meilleure date pour décorer, c'est finalement celle qui vous convient, à vous et à votre famille.