Les hôtels l'ont fait en premier : cette trouvaille très pratique transforme nos salles de bains, elle les rend plus luxueuses

Les hôtels ont été les pionniers et leur trouvaille a rapidement gagné nos salles de bains.

Les hôtels ont vu le filon en premier... Ils avaient tout à gagner puisqu'ils sont logiquement les mieux placés pour transformer radicalement l'aspect de leurs chambres et les rendre plus modernes sans avoir forcément besoin de tout casser ! Ce petit changement autant esthétique que pratique a conquis le coeur des clients. Si bein que la trouvaille a aussi logiquement gagné en quelques années nos salles de bains à la maison !

Cette modification est un exemple frappant de la fameuse "qualité perçue" chère aux rois du marketing et de la relation client. Pendant longtemps, un élément incontournable de nos salles de bains a rempli sa fonction avec plus ou moins de succès, perdurant au fil des décennies malgré ses inconvénients. Aujourd'hui, il laisse place à des alternatives bien plus modernes, élégantes et pratiques. Il est dans le même temps devenu totalement ringard.

Il s'agit bien sûr du rideau de douche, peu hygiénique, accumulant l'humidité et favorisant la prolifération de moisissures. Son aspect pratique laisse également à désirer, collant souvent à la peau pendant la douche et laissant parfois passer l'eau. De plus, de nombreux rideaux bon marché sont fabriqués à partir de matériaux peu raffinés, voire polluants comme le plastique. Mais par quoi le remplacer ?

En enlevant le vieillot rideau de douche en plastique pour le remplacer par des parois vitrés, les hôtels ont été les premiers à adopter une solution simple et visuellement plus avantageuse. La salle de bains parait plus grande, plus lumineuse, plus moderne et plus qualitative. Une définition du luxe à faible coût ! Trouver aujourd'hui dans un hôtel une salle de bains équipé d'un rideau de douche tiendra de l'exploit... peu recommandable ! Il donnera l'impression d'une plongée dans les années 90.

Fort de ce succès, cette tendance s'est ensuite propagée dans les foyers et les magasins de bricolage. En quelques années, les parois vitrées ont envahi le marché, reléguant les rideaux de douche au rang de relique du passé. Faciles à entretenir, durables grâce au verre trempé, et s'intégrant harmonieusement dans tous les styles de décoration, les parois vitrées ont de sérieux arguments à faire valoir.

Avec le temps, les constructeurs ont ainsi mis sur le marché de très nombreux types de parois de douche, pour que chacun y trouve son bonheur, quelle que soit la taille et la configuration de sa salle de bains. Il existe par exemple des parois en acrylique givré, qui laissent passer la lumière tout en préservant l'intimité.

Pour les petites salles de bains, les parois à portes coulissantes permettent d'économiser de l'espace. Certaines parois peuvent aussi pivoter ou se plier pour faciliter l'accès à la douche. Enfin, pour une solution entièrement personnalisée, il est possible de faire construire une paroi sur mesure, adaptée à tous les besoins et à toutes les envies. Les rideaux de douche ont du souci à se faire, ils semblent bien voués à la disparition. Et honnêtement, pas grand monde ne les regrettera...