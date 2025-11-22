Cette habitude de rangement est une erreur, ça transforme la chambre à coucher en nid à nuisibles

Tout le monde le fait : ranger des affaires à cet endroit est pourtant une grosse erreur. Ca deviendra un refuge pour les nuisibles.

Quand vient l'heure du rangement, tout est bon à prendre pour gagner de la place, surtout dans les petits espaces. Et avec la baisse des température, l'heure est venue de virer les affaires d'été ! Dans les petits appartements, cela peut vite devenir un jeu de Tetris, où chaque centimètre carré devient un endroit parfait pour mettre ses vêtements ou autres objets.

Il existe un recoin que beaucoup privilégient pour cacher ce qu'ils veulent ôter de leur vue, en particulier les objets moins souvent utilisés comme les valises, les cartons ou les boîtes de saison : le dessous du lit. Si certains sommiers sont posés à même le sol, de nombreuses marques ont flairé le potentiel de cette zone en intégrant directement des tiroirs de rangement.

Une solution qui semble idéale pour maximiser l'espace, mais qui, selon l'organisatrice professionnelle Kiiki Vento, cache rapidement son lot de désagréments. En effet, cette zone est un véritable aimant à poussière, souvent difficile d'accès lors du ménage. Outre l'impact sur la qualité de l'air ambiant, les objets entreposés sont vite oubliés et ressortent, le moment venu, recouverts d'une couche de saleté.

© pintaal

Un autre risque, moins évident mais tout aussi important : en cas d'incendie ou d'urgence, récupérer des objets de valeur rangés sous le lit devient une course contre la montre quasi impossible. Mais le plus grand danger qui guette cet espace est la prolifération des nuisibles. "Surtout si vous achetez des produits d'occasion et les rangez sous le lit sans les laver", précise Kiiki Vento au journal Ilta Sanomat. "C'est là que les nuisibles commencent à proliférer".

Poissons d'argent, coléoptères, mites des vêtements... La liste des envahisseurs est longue et les ennuis ne font que commencer. Certains vêtements imposants rangés sous le lit, notamment les fourrures, attirent particulièrement certains parasites. Pire encore, parmi tous les objets, un en particulier représente un double risque, selon les experts en lutte parasitaire : les cartons.

En effet, ils peuvent servir de refuge et même d'habitat aux larves de divers insectes. Il est donc fortement déconseillé de les conserver chez soi, et encore moins sous le lit, même s'ils sont dédiés au rangement. Si vous tenez absolument à utiliser cet espace, la meilleure option reste les boîtes de rangement fermés pour éviter l'intrusion des nuisibles. Dans tous les cas, l'organisatrice professionnelle insiste : il faut trier les objets rangés sous le lit plusieurs fois par an.