Les plus de 60 ans le réclament : la chambre doit être aménagée comme ça pour se faciliter la vie

Ces aménagements malins sont réclamés par les seniors pour améliorer leur confort dans la chambre.

Quand l'âge avance, est-ce que la maison doit vieillir avec vous ? Absolument. Les gestes autrefois anodins, comme se pencher ou s'étirer pour atteindre un objet, peuvent devenir complexes. L'enjeu est de taille puisqu'en 2021 en France, on comptait déjà plus de 2 millions de personnes de 60 ans ou plus en perte d'autonomie, dont un tiers sévère, selon une étude de l'Insee et la Drees.

Avec une progression attendue de ce nombre vers les 2,8 millions d'ici 2050, adapter son logement n'est plus une option, mais une nécessité pour préserver son confort et son indépendance. Il ne s'agit pas de tout refaire, mais de transformer votre intérieur en un espace où chaque mouvement est à la fois aisé et sécurisé, le tout sans sacrifier le charme ni sa personnalité !

Pour réussir cette transition en douceur, notamment dans la chambre, la décoratrice d'intérieur barcelonaise Pia Capdevila a récemment révélé à Architectura y Diseno les priorités de ses clients seniors. La première règle, et non des moindres, est de garantir une libre circulation. Il est essentiel que l'espace soit dégagé, pour éviter de trébucher. Adieu donc les tapis non fixés, les meubles d'appoint encombrants qui rendent difficile le passage. Un revêtement de sol continu et antidérapant est parfait pour éviter les chutes.

Afin d'éviter de se baisser ou de s'étirer inutilement, les rangements doivent être ergonomiques. Privilégiez les armoires et tiroirs positionnés à hauteur d'usage, pour faciliter l'accès aux vêtements, draps ou autres effets du quotidien. Optez pour des modèles modulaires avec des portes coulissantes et des tiroirs à extension totale. Si vous ne souhaitez pas changer vos meubles, remplacez seulement les petites poignées par des modèles ergonomiques avec des fermetures amorties.

L'éclairage joue aussi un rôle crucial pour éviter de se cogner quand on se déplace dans la nuit. Pia Capdevila recommande les veilleuses discrètes, intégrées aux plinthes ou sous le lit. C'est une excellente solution car elles n'éblouissent pas et dessinent un chemin lumineux vers la salle de bain ou le couloir, tout en évitant d'allumer la lumière principale. Pensez également à choisir des meubles aux bords arrondis et des petites tables légères, qui réduisent aussi les risques de se cogner dans l'obscurité.

Un autre point vital est la facilité d'entretien et de nettoyage. Cherchez des matériaux qui vous simplifient la vie : des surfaces anti tâches, des tissus lavables ou des revêtements résistants. Cela permet de "garder la chambre impeccable sans effort, un atout particulièrement apprécié par ceux qui recherchent l'autonomie et la praticité" selon la décoratrice d'intérieure. Enfin, la priorité absolue reste un bon lit pour garantir un sommeil réparateur. Privilégiez des sommiers à la fois fermes et respirants, associés à un matelas mi-ferme. Cette combinaison soutient le corps tout en facilitant les mouvements quand on se lève.