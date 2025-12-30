Ne forcez pas ! Cet ustensile de cuisine enlève facilement les chevilles sans abîmer le mur

Pour enlever les chevilles sans effort, oubliez la pince et misez sur cet objet que nous possédons tous dans notre cuisine.

Qui dit nouvelle année dit souvent nouveau départ et projets déco ! Que vous prépariez votre état des lieux de sortie ou que vous ayez simplement envie de rafraîchir vos murs avec une nouvelle peinture, une étape est incontournable : retrouver une surface parfaitement lisse.

Si retirer un simple clou est un jeu d'enfant, l'affaire se corse dès qu'il s'agit de s'attaquer aux chevilles. Ces petits embouts en plastique sont indispensables pour fixer solidement vos cadres et étagères, mais ils deviennent un véritable casse-tête à enlever.

Tentez d'abord d'extraire la vis et sa cheville d'un coup sec à l'aide d'une pince plate. Si la cheville résiste et reste coincée seule dans la paroi, certains conseillent d'y insérer une vis plus large pour offrir une meilleure prise à la pince, ou même de sortir la perceuse avec une mèche très fine. Pourtant, ces techniques demandent parfois de la force et risquent d'agrandir le trou ou d'abîmer le plâtre autour.

© karpovkottt

C'est ici qu'intervient une solution surprenante et très efficace que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment chez des influenceuses comme casalyryro ou megank_home. Pour retirer vos chevilles sans effort, il suffit de vous rendre dans votre cuisine et de vous munir d'un simple tire-bouchon à levier, celui que l'on surnomme souvent le De Gaulle.

Vous n'avez qu'à l'insérer dans le trou de cheville en tournant la molette. Une fois bien enfoncé, servez vous des leviers pour ôter la cheville, comme si vous débouchiez une bonne bouteille de vin. La force exercée par les leviers permet d'extraire la cheville tout en douceur, une méthode qui fait des miracles sur les murs en plaques de plâtre ou les cloisons en bois. Par contre, vous aurez surement plus de difficultés à les ôter de cette façon sur des murs en pierre et en briques, beaucoup plus épaisses.

Si cette technique est génial, elle ne fonctionne malheureusement pas avec tous les types de chevilles. Elle marche seulement avec celles en plastique non filetés, très courante et difficile à retirer. Utilisez donc les techniques classiques sur les chevilles métalliques (à bascule) ou en plastique filetées.