Ils mettent leurs bougies au congélateur : quel est le résultat de cette astuce ?

Congeler les bougies coniques auraient plusieurs avantages. Le New-York Times a testé cette astuce et le résultat est sans appel.

Rien de tel qu'une bougie pour transformer instantanément l'ambiance de votre intérieur. Qu'elle soit posée sur le rebord de la baignoire ou au centre de la table, elle réchauffe l'atmosphère tout en diffusant un parfum délicat dans toute la maison.

Ces derniers temps, une astuce qui peut surprendre a émergé sur les réseaux sociaux : il faudrait mettre ses bougies coniques au congélateur. Selon cette rumeur, le froid prolongerait leur durée de vie, puisque cela limiterait les coulures et ralentirait la combustion.

Curieux de vérifier cette théorie, le New York Times a mené l'enquête. La journaliste Gabriella DePinho a testé l'expérience en congelant plusieurs modèles pendant huit heures avant de les allumer face à des bougies restées à température ambiante.

© malkovkosta

Après deux heures de test, la différence était dérisoire. Pour certains modèles en paraffine, le gain de temps était même totalement inexistant. Pire encore, le passage au froid fragilise la cire puisque deux types de bougies se sont cassés après congélation.

Selon la National Candle Association (NCA), contactée par la journaliste, "la cire se dilate naturellement lorsqu'elle est chauffée et se contracte lorsqu'elle est refroidie", pouvant ainsi "entraîner la formation de fissures". Au moment de l'allumage, ces cassures exposent la mèche de manière irrégulière, créant des flammes trop hautes et une fonte totalement déséquilibrée.

Au final, l'effort ne vaut absolument pas la place perdue entre vos petits pois et vos glaces. Pour vraiment faire durer le plaisir, oubliez le congélateur et munissez-vous plutôt d'une paire de ciseaux. La seule méthode infaillible pour ralentir la combustion et éviter que la cire ne coule partout consiste à couper la mèche à environ 6 millimètres avant chaque utilisation.

Une mèche courte garantit une flamme stable et douce, évitant ainsi que la cire ne fonde trop vite sous une chaleur excessive. Aucune astuce miracle ne rendra vos bougies éternelles, mais un bon entretien reste votre meilleur allié pour prolonger ces moments de détente.